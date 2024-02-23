Заставлял бойцов строить поместье для тещи: в Одесской области будут судить чиновника воинской части, разоблаченного на 'схеме'. Фото

В Одесской области заместитель командира батальона одной из воинских частей почти год заставлял подчиненных военнослужащих строить дом для его тещи. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Отмечается, что в августе 2022 года бойцы получили распоряжение вместо обороны государства работать на частном строительстве.

Таким образом государству нанесен ущерб в размере более 2 млн грн, поскольку военные в то время получали зарплату.

По данным ДБР, заместителя командира обвинили в злоупотреблении служебным положением, превышении служебных полномочий, присвоении и растрате имущества (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили бывшую главу финансового учреждения, которая вместе со знакомой провернула незаконную махинацию. Правоохранители приостановили схему нелегального обогащения. Злоумышленницам грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, курсантка одного из правоохранительных вузов Днепропетровщины под видом "военного" обманула украинку более чем на 800 тысяч гривен. Схему злоумышленница провернула на одном из сайтов знакомств.

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