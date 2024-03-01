Засветился на российском канале: ГБР сообщило о подозрении в госизмене пограничнику, перешедшему на сторону врага. Фото

Украинский пограничник из Черниговщины пошел на сотрудничество со страной-агрессором и приехал в Россию, чтобы поучаствовать в пропагандистских шоу. Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене и дезертирстве (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 408 и ч. 4 ст. 410 УК).

Согласно украинскому законодательству, фигурант может получить тюремное заключение вплоть до пожизненного. Об этом 1 марта сообщило Государственное бюро расследований на официальном сайте.

Установлено, что майор, сотрудник Государственной пограничной службы Украины, во время ежегодного отпуска выехал за пределы нашей страны в Германию для посещения жены и ребенка.

С отпуска он не вернулся. Мужчина прибыл в Российскою Федерацию, где снялся на гостелеканале "Россия-1" в программе пропагандистов "Известия". Майор повторил кремлевские тезисы и назвал действия украинской власти по защите страны от оккупантов "террористическими".

Видео с украинцем роспропаганда распространила 29 декабря 2023 года. В РФ утверждали, что на их сторону перешел якобы владеющий "секретной информацией" украинский майор-связист. РосСМИ называли его имя – Александр Кияшко, майор 105 пограничного отряда имени Владимира Великого (Чернигов).

Кияшко заявлял, что перешел на сторону Москвы, потому что "не хочет принимать участие в боевых действиях" и не разделяет взгляды Киева.

Расследование провели сотрудники ГБР, СБУ и внутренней безопасности ГПСУ.

"Предатель оказал прямую помощь представителям Российской Федерации в создании условий для оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины", – подчеркнула пресс-служба.

Украинцу заочно объявили подозрение. "В настоящее время принимаются меры по объявлению предателя в розыск и обращение в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования", – сообщили в ГБР.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Харькове задержали женщину, которая наводила российские ракеты на город, просила агрессора чаще его обстреливать и ждала оккупацию. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

– Служба безопасности Украины разоблачила супругов-агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар по ТЭС, чтобы обесточить Львов. Мужчина уже получил подозрение в государственной измене и оправдывании агрессии РФ.

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