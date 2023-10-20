'Зацепились за плацдарм': морпехи ВСУ высадились на оккупированном берегу Днепра. Видео

Украинские морские пехотинцы успешно высадились на оккупированной части левого берега Днепра на Херсонщине. Вражеские позиции были отодвинуты с первой линии, благодаря эффективной работе Сил обороны.

Об этом сообщили в западном агентстве Associated Press (AP), журналисты которого сопровождали наших военных в этой операции. Официальные лица в Минобороны пока не подтвердили информацию о начале наступления на Херсонском направлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ни капли сомнения, идем бить врага. Важно, чтобы наше государство это понимало, потому что в первую очередь мы с побратимами это делаем не для себя, а для наших семей, для нашей страны", – сказал один из воинов.

Как только морпехи высадились на левом берегу, они запустили разведывательные дроны, чтобы оценить обстановку в радиусе возможного столкновения с противником.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в августе наши военные подняли украинский флаг на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Речь идет о поселке Дачи, расположенном между Антоновкой и Олешками.

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