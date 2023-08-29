Воины ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсона. Видео

Украинские военные подняли сине-желтое знамя на левом берегу Днепра на Херсонщине, в районе Антоновского моста. Речь идет о поселке Дачи, расположенном между Антоновкой и Олешками.

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Видео опубликовал в Telegram блогер-аналитик, старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин. Украинская наступательная операция продолжается и идет очень тяжело (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

Как отметили на канале основательной аналитики Deep State, в течение августа украинская аэроразведка нарастила усилия, поэтому для оккупантов находиться возле Днепра уже стало смертельно опасным. Поднятие флага Украины в Дачах свидетельствует о наличии там нашего гарнизона, которому удалось закрепиться.

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