ВСУ добились успехов южнее Малой Токмачки: в Минобороны рассказали о ситуации на фронте. Карта

Силы обороны Украины во время наступательной операции в Запорожской области преуспели не только в селе Роботино, которое освободили от врага, но и на территории южнее Малой Токмачки. На этом и Херсонском направлениях фронта оккупанты находятся в обороне.

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В то же время на восточных участках (Авдеевка, Бахмут, Купянск и другие) войска РФ пытаются атаковать, поэтому везде там продолжаются тяжелые бои. О ситуации рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Восток

По ее словам, здесь захватчики и дальше прибегают к наступлениям. В частности, на Купянском направлении они создают минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области РФ, а параллельно ищут слабые места в нашей обороне, надеясь ее прорвать.

На Лиманском направлении ВС РФ готовятся к перегруппировке войск. Кроме того, ведут безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, юго-западнее Кременной, Белогоровки в Луганской области и Веселого на Донетчине.

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются всеми силами сдержать продвижение ВСУ. Они попытались восстановить утраченное положение в районах Орехово-Васильевки и Клещиевки, но наши защитники этому помешали.

Во время ведения успешных боевых действий Силы обороны вытеснили россиян с позиций восточнее и в центральной части Клищиевки.

"Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 44 кв. км. За неделю освобожден 1 кв. км территории", – указала Маляр.

Она добавила, что ныне на Авдеевском и Марьинском направлениях армия РФ сосредотачивала основные усилия на ведении наступлений для установления полного контроля над Марьинкой и окружения Авдеевки.

В Донецкой области безуспешно закончились наступательные действия оккупантов в районах Степного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Угледара.

Юг

На Запорожском и Херсонском направлениях, говорит заместитель министра, российские войска находятся в обороне.

В то же время они продолжили обстрелы позиций подразделений ВСУ и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Активно применяли боражирующие боеприпасы "Ланцет".

"Во время ведения наступательных действий Силы обороны Украины имели успех в направлении юго-восточнее Роботиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины прорвали ряд российских оборонных линий на юге, но неясность их комплектования и оснащения дальше в тылу не позволяет понять, как будет развиваться следующий этап боевых действий. В ISW считают, что незнание, какую именно оборону выстроили там себе оккупанты, может быть тем, что замедляет наступление ВСУ.

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