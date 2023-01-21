Затягивание поставки танков Украине может взорвать репутацию Германии на десятилетие, – эксперт

Вопрос поставки танков Leopard 2 является одним из самых актуальных для Украины. В настоящее время Германия не дала согласия на передачу данного вида вооружения для ВСУ. Однако этот факт может нести негативные последствия не только для Украины, но и испортить репутацию европейской страны.

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Об этом сообщил научный сотрудник RUSI по вопросам европейской безопасности Эд Арнольд. Он утверждает, что Германия также может пострадать от отказа в передаче танков Leopard 2.

"Если РФ одержит победу в войне, то Берлину будет трудно убедить союзников в том, что это не их вина. Эта нерешительность скажется на репутации и доверии Германии на десятилетия", – заявил эксперт.

Прогнозируется, что армия России начнет новое наступления уже в начале 2023 года, что в последствии повлечет за собой всеобщую мобилизацию. Для того чтобы Украина смогла провести успешное контрнаступление, Западу необходимо сплотиться и произвести поставки оружия в максимально возможном количестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности передать Украине танки Leopard 2. Однако он назвал одно условие. Это – передача США танков Abrams.

При этом США считают, что передавать Украине танки Abrams сейчас нецелесообразно из-за сложности их обслуживания в условиях полномасштабной войны и необходимости длительной подготовки военных.

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