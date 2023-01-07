"Должны принимать во внимание": в США объяснили, почему не передают Украине танки Abrams

Соединенные Штаты Америки считают, что передавать Украине танки Abrams сейчас нецелесообразно из-за сложности их обслуживания в условиях полномасштабной войны и необходимости длительной подготовки военных.

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В то же время в США понимают, что Силам обороны Украины нужны танки – в частности, советские. Об этом заявила Лора Купер, заместитель помощника американского министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии, выступая на брифинге 6 января.

"Одним из аспектов, на которые мы обращаем внимание, являются, безусловно, возможности, которые может предложить та или иная техника. Но мы также должны принимать во внимание такие вещи, как техническое обслуживание и подготовка, обеспечение, также важную роль иногда играет стоимость", – объяснила представительница Пентагона.

Купер сказала, что в американском МО "абсолютно согласны" с тем, что танки необходимы украинским воинам. Поэтому Штаты сотрудничают с Нидерландами для восстановления Т-72.

"Но мы должны помнить о техническом обслуживании и поддержке танков, и, конечно, мы знаем, что танк Abrams (кроме того, что он требует много топлива) довольно сложен в обслуживании", – объяснила чиновница.

По ее словам, США и партнеры будут смотреть "на весь спектр танковых возможностей", чтобы понять, как им действовать. "Но опять-таки, мы уже делаем это с танками Т-72. И сейчас мы видим, как Франция передает свои легкие танки", – добавила заместитель помощника министра.

Что касается боевых машин пехоты Bradley, о передаче которых уже было объявлено, то это указывает на "правильное время для Украины воспользоваться своими возможностями, чтобы изменить динамику на поле боя – в том числе и под углом зрения технического обслуживания и поддержки".

Abrams (назван в честь генерала Крейтона Абрамса) – основной боевой танк США, который выпускается серийно с 1980 года. Также состоит на вооружении Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

В настоящее время – один из наиболее тяжелых танков (его боевая масса превышает 62 тонны).

Он положил начало использованию целого ряда новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнем и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей.

По состоянию на 2012 год стоимость одного Abrams по контракту для армии США составляла 5,5–6,1 млн долларов.

Как писал OBOZREVATEL:

– 6 января США официально сообщили, что выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов. Туда входят дополнительные ракетные системы HIMARS, бронемашины HUMVEE, бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP, большое количество боеприпасов и другая техника, а также впервые – БМП Bradley и зенитные ракеты Sea Sparrow.

– Кроме того, Америка впервые передаст ВСУ самоходные гаубицы М109 Paladin. В пакет были включены 18 единиц этого вооружения.

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