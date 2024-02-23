Завербовал собственный сын: СБУ задержала информатора РФ, которая разведывала места дислокации и маршруты перемещения ВСУ. Фото

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали местную жительницу, которая собирала и передавала врагу информацию о перемещениях и местоположении Сил обороны в Константиновке и Дружковке. Завербовал предательницу ее собственный сын, воюющий против Украины в составе незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР".

Также задержанная разведывала для врага последствия российских ударов по гражданской инфраструктуре Донетчины. Подробности раскрыли в Службе безопасности и Донецкой областной прокуратуре.

СБУ разоблачила и задержала вражескую информаторшу, которая сливала врагу данные о передвижении и расположении техники и личного состава Сил обороны в Константиновке и Дружковке. Пророссийски настроенную пенсионерку убедил работать против Украины в пользу агрессора ее собственный сын, боевик так называемой "ДНР".

"Прежде всего фигурантка пыталась выявить и передать агрессору локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Бахмутском направлении. В зоне особого внимания приспешницы врага были маршруты передвижения украинской бронетехники и реактивных систем залпового огня. Также она собирала информацию о последствиях российских ударов по гражданской инфраструктуре Константиновки", – отметили в СБУ.

Подробные "отчеты" о собранной информации предательница передавала врагу через своего сына.

"Подозреваемая оформляла детальные текстовые "отчеты", добавляла фото и видео с результатами "прилетов" российских средств поражения по частным домам, учебным и культурным заведениям и предприятиям. Стремясь помочь армии РФ "освободить" Донецкую область, она сообщила об обстреле стабилизационного пункта, где спасали наших защитников. Поклонница советского прошлого в своих сообщениях выражала ненависть к нашей нации и, в частности, к украинским воинам и правоохранителям", – уточнили в Донецкой областной прокуратуре.

Кроме того, пенсионерка передала захватчикам данные по:

расположение командного пункта шифровальной связи;

укрытия;

уличные патрули и опознавательные знаки украинских воинов;

передислокацию бойцов бригады спецназначения "Азов".

Чтобы собрать необходимую захватчикам информацию, пенсионерка обходила местность, где скрыто фиксировала украинские объекты, а также выспрашивала "нужную" информацию во время общения с соседями.

В прокуратуре добавили, что предательница "прекрасно осознавала, что предоставленную ею информацию россияне используют для убийства украинцев и оккупации региона". Собранные пенсионеркой данные ее сын-боевик передавал ГРУ, с которым сотрудничает.

Задержали вражескую осведомительницу в Славянске: туда она перебралась как переселенка одного из прифронтовых городов. По месту жительства предательницы провели обыск, во время которого нашли и изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

На данный момент предательница находится под стражей. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

"Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры", – отметили в Службе.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ нашла подтверждение, что Россия убивает украинцев ракетами из КНДР.

Следствие установило, что российские войска уже выпустили по Украине более 20-ти северокорейских средств поражения. Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), производимых на территории КНДР. В результате вражеских обстрелов погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более 100 человек получили тяжелые ранения.

Первый случай применения северокорейской баллистики зафиксирован 30 декабря в Запорожье. А в начале января их захватчики направили на Киев: тогда погибли 4 человека, еще более 50 получили тяжелые ранения.