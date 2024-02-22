СБУ нашла подтверждение, что Россия убивает украинцев ракетами из КНДР: по каким регионам целились

Служба безопасности собрала доказательную базу использования страной-террористом РФ баллистических ракет из Северной Корей. Агрессор уже многократно применял это вооружение для убийства мирных жителей Украины.

Следствие установило, что российские войска уже выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), которые производятся на территории КНДР. В результате вражеских обстрелов погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более 100 человек получили тяжелые ранения.

В СБУ отметили, что один из первых фактов применения Россией баллистических ракет из КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 во время обстрела Запорожья. После этого удар северокорейскими ракетами оккупанты нанесли в начале января по многоквартирному дому в Киеве. В столице от вражеской атаки ракетами из КНДР погибли 4 человека, еще более 50 получили тяжелые ранения.

Также путинские захватчики обстреливали ракетами из Северой Кореи жилые дома в пяти прифронтовых населенных пунктах Донецкой области. Преступные действия россиян привели к гибели 17 мирных жителей.

Кроме того, оккупанты выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения.

Следователи Службы безопасности задокументировали все эти факты в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) и ⁠ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

На данном этапе ведутся комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности. Среди прочего устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию РФ.

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