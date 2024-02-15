Россия 15 февраля могла применить ракеты из КНДР: в Воздушных силах раскрыли детали атаки врага на Украину

Россия утром 15 февраля могла атаковать Украину оружием, полученным от Северной Кореи. Речь идет о тактических баллистических ракетах КN-23, обломки которых уже обнаруживали в Украине.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода". По его словам, враг, в частности, запустил шесть баллистических ракет из Воронежской области РФ.

"Мы сообщили об этих ракетах, что, скорее всего, "Искандер-М". А также не исключено и применение северокорейских ракет КN-23, обломки которых уже зафиксированы на территории нашего государства", – сказал спикер.

Юрий Игнат добавил, что поражение любой цели – сложная работа. Для сбивания же баллистических ракет не хватает соответствующих средств.

"Крылатые ракеты, "Шахеды" сбиваются... Управляемые авиационные Х-59, вы видите в статистике, в частности, воздушного командования "Восток". Но ведь баллистика нуждается, соответственно, в средствах. Поэтому и "Искандер", и "Кинжал", и С-300 те же… Против них вообще другие средства борьбы надо… Поэтому сейчас все имеющиеся возможные способы применяются, чтобы их уничтожать. В частности, я уже упомянул и о РЭБ", – сказал он.

Юрий Игнат также рассказал, что вражеские ракеты не просто так кружили над Украиной – оккупанты понимают, что есть потенциальные места, где могут быть поражены и ракеты, и беспилотники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром в четверг, 15 февраля РФ атаковала Украину 26 ракетами, в том числе "Калибрами" и баллистическими "Искандерами". ПВО уничтожила 13 из них.

– Прилеты были во Львове, Запорожье и на Полтавщине. Польша из-за очередной массированной российской атаки вновь поднимала в небо боевую авиацию.

– Киевщину враг атаковал крылатыми ракетами. Силы ПВО уничтожили их, однако в двух громадах обломками повреждены частные дома и авто.

– Во Львове удар пришелся по объекту инфраструктуры, пострадали три человека.

– В Запорожье враг также попал в объект инфраструктуры, пострадали шесть человек.

– На Полтавщине враг попал в склад, вспыхнул пожар на площади 100 кв. м.

– Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что враг во время новой атаки прибег к сложной тактике запусков с разных направлений и сложной траектории движения ракет.

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