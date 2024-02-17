В ООН заявили, что не могут проверить сообщения об использовании Россией оружия из КНДР: в Украине же озвучили цифры

В Организация Объединенных Наций (ООН) выдали, что якобы не могут подтвердить факт использования страной-террористом РФ оружия из КНДР против Украины. При этом там решили напомнить агрессору о необходимости соблюдения санкций.

Также в ООН похвастались, что "неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры". Об этом в комментарии "Укринформ" заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, в контексте применения Россией северокорейских баллистических ракет для ударов по Украине необходимо помнить о необходимости соблюдения санкций Совета Безопасности ООН. Также он заявил, что сейчас нет возможности проверить сообщения об использовании оружия из КНДР или любой другой страны.

"Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры. Важно, чтобы все государства-члены соблюдали принятые санкции, и в Совете Безопасности имеются механизмы для рассмотрения этих вопросов", – заявили в ООН.

В то же время генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что российские террористы использовали по меньшей мере 24 баллистические ракеты производства КНДР. Он отметил, что во время ракетных обстрелов территории Украины враг применяет ракеты Kn-23/24.

Также он уточнил, что баллистические ракеты из КНДР россияне применяли в период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024. Оккупанты наносили удары северокорейским вооружением по семи регионам Украины.

Напомним, Европейский Союз предложил ввести санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые агрессор использует против Украины. Ограничения могут вести в 13-й пакет европейских санкций в отношении РФ, однако, по мнению аналитиков будут символическими и вряд ли остановят поставки оружия.

Ранее сообщалось, что 15 февраля Россия могла атаковать Украину оружием, полученным от Северной Кореи. Речь идет о тактических баллистических ракетах КN-23, обломки которых уже обнаруживали в Украине.

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