"Завершить украинский конфликт за ночь нельзя": в Кремле отреагировали на громкие заявления Трампа

В Кремле отреагировали на заявление Дональда Трампа о том, что он намерен положить конец российско-украинской войне. На это в РФ ответили, что завершить войну за одну ночь невозможно.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в среду, 6 ноября. В то же время он считает, что США действительно способны повлиять на завершение войны в Украине.

Трамп в своем первом после выборов выступлении перед сторонниками заявил, что намерен "не развязывать войны, а положить им конец".

Рупор Кремля в то же время высказал предположение, что, попав в Овальный кабинет, американский лидер может изменить риторику, намекая, что подобные изменения уже имели место в прошлом.

"Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки могут способствовать завершению конфликта в Украине. Это, конечно, нельзя сделать за одну ночь", – рассказал он.

Также Песков сообщил, что ему неизвестно о том, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах в США.

Напомним, Дональд Трамп официально объявил о своей победе на выборах и выступил перед своими сторонниками с первыми заявлениями. Перед толпой он назвал себя 47-м президентом США и пообещал привести страну в новую эру процветания.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер Республиканской партии Дональд Трамп, предварительно, побеждает на выборах президента США. Он опередил представительницу Демократической партии и нынешнего вице-президента Камалу Харрис, получив необходимые 270 голосов избирателей.

Ранее эксперт-международник Александр Краев рассказал о том, как победа Трампа или Харрис может сказаться на украинских интересах. По его словам, не стоит оценивать кандидатов в категориях "лучший" или "худший" для Украины. Более важно определить, кто из них будет менее рискованным.

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