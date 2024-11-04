'Савка All in с картами средней силы': эксперт рассказал, чего ждать Украине от выборов президента в США

Выборы президента США в 2024 году могут оказать существенное влияние на будущее Украины. Эксперт-международник Александр Краев рассказал о том, как победа одного из кандидатов – Дональда Трампа или Камалы Харрис – может сказаться на украинских интересах.

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам Краева, не стоит оценивать кандидатов в категориях "лучший" или "хуже" для Украины.

Более важно определить, кто из них будет менее рискованным. Харрис, по мнению эксперта, более предсказуемой и стабильной фигурой для Украины. Однако поскольку она до сих пор не представила своей внешней политической стратегии и не объявила состав своей команды советников, трудно точно оценить, какой будет ее политика.

"В этом случае Харрис является для Украины менее рискованной и более предсказуемой. Это не значит, что она лучше. Потому что реально, потому что она до сих пор не представила свою внешнюю политическую стратегию. Из-за того, что мы до сих пор не знаем, кто у нее будет госсекретарем, кто у нее будет министром обороны, кто у нее реально будет в команде советников по национальной безопасности, нам просто трудно анализировать, какая это будет политика, какой это будет подход. Но мы понимаем, что она будет более прогнозируемой. Конечно, это может быть и проблема, потому что, как я уже говорил, не зная команды, не имея стратегии, скорее всего это будет планомерное, хотя и немного в другом ключе, продолжение того, что делает Байден. Но так или иначе, нам следует понимать, что здесь мы знаем, как работать. Мы знаем, что она поборница институционального подхода, она поддерживает такую работу на уровне Министерства обороны, Министерства иностранных дел, на уровне посольств. То есть здесь четкое, нормальное политическое сотрудничество", – объяснил эксперт.

Трамп, со своей стороны, рассматривается как рисковая карта. Его подход к Украине меняется, и хотя он не полностью негативен для украинских интересов, его желание быстро закончить войну и готовность к переговорам с Россией могут вызвать беспокойство.

"Если мы говорим о Трампе, это может быть как выигрыш всего, так и проигрыш всего. То есть это ставка олл-ин, причем со средней силой картами. На этом фоне надо понимать, что да, Трамп может помочь Украине выиграть. Трамп не является абсолютно апокалиптическим, катастрофическим сценарием для нас. Но понятно, что он хочет быстро окончить войну, понятно, что он готов говорить с русскими. Если судить по его интервью, у него очень разное отношение к Украине, у него постоянно переменная позиция по Украине, но единственное, что у него всегда оставалось, это то, что он не хотел до конца заниматься украинским вопросом. В каждом интервью, будь то положительное об Украине или негативное, он говорил одно и то же, что я все-таки надеюсь, что эта проблема, как он это называет, закончится к 5 ноября, или как минимум до 20 января. То есть у Трампа есть один нарратив, и один нарратив о том, что он не хочет заниматься в отношении Украины и России", – считает эксперт.

То есть, по его словам, Трамп выступает как рискованный и непредсказуемый игрок в международной политике, как для Украины, так и для России. Харрис выглядит более прогнозируемой, но недостаточно решительной в своих действиях в отношении обеих стран.

Относительно вероятности сценария, в котором выборы закончатся ничейным результатом, Краев считает, что такой вариант всегда возможен, однако он крайне маловероятен. Один голос у коллегии выборщиков может существенно изменить итоги голосования, поэтому сценарий 269 на 269 выглядит не слишком реалистично.

Трамп обещает закончить войну "в течение 24 часов", если выиграет выборы, но, как отмечает Краев, такие заявления следует воспринимать осторожно. Они могут означать не только возвращение к статусу-кво, но и предложение о новом Минском процессе, который может привести к негативным последствиям для Украины.

"Из последних заявлений, что мы видим из его лагеря, это скорее не просто все отдать Путину, это нечто более похожее на новый Минский процесс. То есть, заморозить все по линии столкновения, начать переговоры, а дальше пусть Украина делает, как хочет. То есть Трамп уже четко говорил, что если Путин не пойдет на переговоры или не захочет идти на переговоры, Украина получит все оружие, которое хочет. Но главное, чтобы Украина сама хотела идти на переговоры, чтобы они начались. То есть, по сути, идея Трампа в том, чтобы заморозить войну по линии столкновения, а дальше сколько лет нам нужно будет, чтобы с москалями починить отношения, чтобы там договориться, это уже совсем другой вопрос. Это, конечно, создает проблему, потому что мы понимаем, что москали могут за несколько лет восстановить свой потенциал и уйти в новое наступление, но сейчас логика Трампа такова. Повторюсь, это совершенно четко сталкивается с тем, что он не хочет заниматься нашими вопросами", – сказал эксперт.

Стоит отметить, что Олл-ин (All in) – это ситуация или действие в покере, когда игрок ставит на кон все свои фишки или деньги и играет на них, получив возможность заметно увеличить выигрыш в энное количество раз и, одновременно, рискуя потерять все .

Напомним, Камала Харрис неоднократно подчеркивала, что поддержка Украины не благотворительность, а будущее украинского государства является стратегическим интересом США.

А Трамп заявлял, что "Украина как таковой не существует", потому что "за три года ужасной борьбы страна стерта", а "восстановить ее вообще будет невозможно" якобы из-за нехватки средств.

Также OBOZ.UA объяснял, возможно ли проголосующее за Харрис, а победит Трамп. Кто такие избиратели и как они могут переписать выбор американцев – читайте в материале.

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