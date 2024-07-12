'Зависит от ожиданий': дипломат объяснил последствия саммита НАТО для Украины. Видео

Во время саммита НАТО в Вашингтоне прозвучало несколько важных заявлений (хотя ни одно из них не было неожиданным). Впрочем, пока Украине больше нужны реальные действия, чем заявления о намерениях. Именно поэтому у подавляющего большинства экспертов нет удовлетворенности результатами этого саммита.

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Такую же оценку мероприятию дал ученый и дипломат, постпред Украины в ЮНЕСКО Олег Шамшур. Как он рассказал OBOZ.UA, у него были "умеренные ожидания", и именно такими оказались результаты саммита.

"Я бы сказал, что в определенной степени, даже с умеренными ожиданиями, я надеялся на большее", – сказал он в новом выпуске нашей программы.

Условно итоги саммита можно разделить на политические заявления и конкретную помощь. Что касается последней, то на мероприятии было заявлено о финансировании военной помощи нашей стране на 40 миллиардов долларов в 2025 году.

"Но ведь не забываем, что сначала была идея и о значительно большей сумме, и о финансировании на более длительный период. К сожалению, мы увидели то, что мы увидели. Хотя сама по себе сумма значительна", – отметил дипломат.

Эксперт отдельно вспомнил. о назначении представителя НАТО высокого уровня в Украине.

"Это, безусловно, плюс. Но это, по-моему, довольно далеко от тех сверхусилий, о которых совершенно верно в начале года говорил президент Франции Макрон. И эта идея, казалось бы, поддерживалась значительной частью членов НАТО", - подытожил Шамшур.

Относительно членства Украины в НАТО, по оценкам дипломата, на саммите прозвучало достаточно много, но только "общих и очень отвлеченных формулировок".

"В принципе, хотелось, чтобы это было более конкретно. Кстати, Блинкен говорил о том, что будет разработана дорожная карта продвижения Украины в НАТО. Мы хотели бы ее видеть максимально конкретной, с датами, с мероприятиями и так далее. А получилось. так что она вообще выпала из того инструментария, который предлагают страны НАТО", – отметил специалист.

Олег Шамшур уверен, что так сложилось из-за отсутствия стратегической определенности всех стран НАТО по итогам войны, по приемлемым результатам и по глубине военного поражения России.

"Когда такая определенность будет, тогда формулировки будут более весовыми, более конкретными. И помощь будет в тех объемах и той форме, которая соответствует критичности ситуации", – считает эксперт.

Напомним, что президент Владимир Зеленский надеется, что следующим шагом НАТО после проведения саммита в Вашингтоне станет приглашение Украины в блок, а затем и ее членство в Альянсе. Глава государства убежден, что Киев сможет усилить НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, страны НАТО согласовали итоговую декларацию Вашингтонского саммита Альянса. В ней говорится, что союзники возьмут на себя обязательство поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". В документе подчеркивается, что будущее Украины – у НАТО.

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