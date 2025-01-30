'Здесь был ужас': жительница Измаила рассказала о моменте вражеской атаки. Видео

В результате утренней атаки "Шахедов" в Измаиле на Одесчине повреждены пять многоквартирных домов, 15 частных, а также два учебных заведения. Некоторые семьи нуждаются в расселении.

Видео дня

В районе прилета было слышно три мощных взрыва, рассказала "Суспільному" местная жительница Александра. Она с детьми успела спастись в укрытии.

"Мы успели побежать с детьми в бомбоубежище, как раз перед первыми "Шахедами". Первые взрывы мы услышали уже в бомбоубежище здесь недалеко... И уже там переждали. Было три взрыва, очень сильных. Мы слышали и уже знали, что у соседей прилетело", – рассказала женщина.

Дом и прочая территория домовладения Александры подверглись значительным разрушениям:

"Здесь, конечно, был ужас, мы как увидели все... Дети очень расстроились. Сказали: "А где жить будем?". Мы их успокоили, все хорошо. В доме у нас практически все окна, летняя кухня, гараж, крыша полностью пострадали, входная дверь полностью разбита. Летняя кухня – там вообще ничего нет, там полностью крыша, дверь, все разбито. Это уже сзади дома".

Заместитель городского головы Измаила Екатерина Татаринцева сообщила журналистам, что в городе повреждено пять многоквартирных домов, один из них – существенно.

Около 15 частных домов имеют повреждения кровли, окон и дверей.

Также повреждены два учебных заведения.

"Сейчас есть семьи, которым нужно расселение. Мы имеем на территории общества два заведения, где мы в таких случаях имеем возможность предоставить жилье. Те семьи, которые будут нуждаться в жилье, снимать жилье, а также для обустройства быта им будет предоставлена компенсация на обустройство быта в размере 10 тысяч гривен", – сказала чиновница.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ на рассвете 30 января атаковали "Шахедами" Измаильский район Одесчины. Вследствие удара пострадал один человек. Целью врага стала припортовая инфраструктура, повреждены районная больница, частные дома, зерновой склад и автомобили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!