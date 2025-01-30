На Одесчине вследствие вражеской атаки повреждены дома, больница и авто, пострадал человек: появились фото

Войска страны-агрессора России на рассвете в четверг, 30 января, атаковали ударными дронами Измаильский район Одесщины. Целью врага стала припортовая инфраструктура, повреждены районная больница, частные дома, зерновой склад и автомобили.

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К счастью, пострадавших из-за удара нет. О последствиях атаки сообщили руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Измаильская районная государственная администрация, опубликовав фото с места прилета.

По словам главы ОВА, над уничтожением вражеских дронов в регионе работали силы ПВО.

Повреждены два частных жилых дома, зерновой склад, легковые автомобили.

Также под удар попала районная больница: там выбиты окна и поврежден фасад с потолком.

Кипер добавил, что на месте прилета работают все профильные службы.

"Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесчины. Спасибо всем, кто во время атаки был в безопасных местах. Ваша жизнь и здоровье – самая главная ценность!" – говорится в сообщении чиновника.

В Измаильской райгосадминистрации в свою очередь рассказали, что из-за атаки пострадал один человек.

Целью оккупатов стала припортовая инфраструктура, повреждены частные домохозяйства.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг армия РФ запустила по Украине 81 ударный БПЛА, в том числе "Шахеды" и дроны-имитаторы. Силы ПВО работали в десяти областях, в результате защитники неба сбили 37 дронов. Вследствие атаки, которая продолжалась с семи вечера среды, пострадали Черниговщина, Сумщина, Одесчина и Полтавщина.

В Сумах "Шахед" снес часть многоэтажки. Четыре человека погибли, среди которых супруги, девять травмировались, в том числе ребенок. 30 и 31 января объявлено днями траура в городе.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на очередное российское военное преступление, призвал мир не совершать пауз в давлении на РФ.

Кроме того, оккупанты утром накрыли огнем Херсон, там ранения получили две женщины.

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