'Ужасное российское преступление': Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Сумах, в результате которого погибли четыре человека. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российских теракт, совершенный в Сумах в ночь на 30 января. Глава государства заявил, что мир должен продолжать оказывать давление на Россию.

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Жертвами очередного российского военного преступления стали четверо людей. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что российские войска в очередной раз выбрали в мишени жилой многоэтажный дом. Президент отметил, на месте теракта продолжаются спасательные работы и проводится разбор завалов.

"Ужасная трагедия, ужасное российское преступление. Очень важно, чтобы мир не делал пауз в давлении на Россию за этот террор. И я благодарен всем лидерам, которые высказываются в поддержку Украины, украинцев", – заявил глава государства.

Напомним, 30 января российская террористическая армия нанесла удар дроном-камикадзе по многоэтажному дому в Сумах. Изначально спасатели извлекли из-под завалов тела супружеской пары. Позже в разрушенном доме обнаружили еще двоих погибших.

Ранее сообщалось, что 29 января враг ударил по Купянску Харьковской области. В результате очередного обстрела пострадали медики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 января российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами, в столице работала ПВО. Утром стало известно о падении обломков российского БПЛА возле станции метрополитена в Дарницком районе столицы.

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