Оккупанты ударили по Купянску в Харьковской области: пострадали водитель скорой и медики. Фото

Оккупанты продолжают атаковать Харьковщину. В среду, 29 января, враг ударил по Купянску.

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В результате очередного обстрела пострадали медики. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты атаковали автомобиль экстренной медицинской помощи с помощью баражирующего боеприпаса, выпущенного из FPV-дрона. Поврежден также еще один гражданский автомобиль.

В результате атаки пострадали трое медицинских работников. Водитель "скорой", 43-летний мужчина, получил взрывные ранения и был срочно госпитализирован. Кроме того, 26-летний врач и 41-летний парамедик почувствовали острую реакцию на стресс.

Стоит отметить, что российские войска в среду, 29 января, также в очередной раз обстреляли Херсонщину. В результате погиб 23-летний парень, а еще один мужчина получил ранения.

Напомним, в ночь на 29 января российская террористическая армия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Под вражеским ударом оказалась припортовая инфраструктура в Измаильском районе.

Российские оккупационные войска вечером 28 января ударили ракетами по Николаеву.

Ранее сообщалось, что ночь на 29 января российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами, в столице работала ПВО. Утром стало известно о падении обломков российского БПЛА возле станции метрополитена в Дарницком районе столицы.

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