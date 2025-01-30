Среди погибших в результате вражеской атаки – супруги: новые подробности и кадры с места удара РФ по Сумам. Фото и видео

Ночью 30 января российская террористическая армия нанесла удар дроном-камикадзе по многоэтажному дому в Сумах. Изначально спасатели извлекли из-под завалов тела супружеской пары.

Видео дня

Позже в разрушенном доме обнаружили еще двоих погибших. Таким образом, число жертв российского теракта выросло до 4 человек. Об этом сообщает издание "Кордон.Медіа".

В течение ночи сотрудники ГСЧС разбирали завалы в многоэтажке, и лишь под утром спасатели извлекли тела мужчины и женщины. По состоянию на 7:30 утра было известно о девятерых пострадавших, среди которых 7-летняя девочка и 18-летний парень.

Путинские войска ударили "Шахедом" по панельному дому, поэтому существует высокий риск дальнейшего разрушения конструкций дома. Все жильцы многоэтажки были эвакуированы.

Тела третьей и четвертой жертв извлекли из-под завалов на 5-м этаже разрушенной многоэтажки. Спасатели подтвердили информацию о том, что число погибших мирных жителей выросло до четырех человек.

30 и 31 января в Сумах объявлены траурными днями по погибшим в результате атаки РФ в ночь на 30 января в многоэтажке.

Напомним, в ночь на 30 января войска страны-агрессора РФ атаковали "Шахедами" Сумы. Один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку: четыре человека погибли, девять травмированы, в том числе ребенок.

Ранее сообщалось, что 29 января враг ударил по Купянску Харьковской области. В результате очередного обстрела пострадали медики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 января российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами, в столице работала ПВО. Утром стало известно о падении обломков российского БПЛА возле станции метрополитена в Дарницком районе столицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!