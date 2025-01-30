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Оккупант массированно обстреляли Херсон: есть пострадавшие

Алексей Лютиков
War
1 минута
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Оккупант массированно обстреляли Херсон: есть пострадавшие

Утром 30 января российская террористическая армия совершила массированный обстрел Херсона. Под вражеским огнем оказался Днепровский район областного центра.

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Путинские войска открыли огонь по городу около 6:00 утра. Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

В следствие обстрела ранения получили две женщины. У 48-летней пострадавшей контузия и минно-взрывная травма, у женщины 61 года –минно-взрывная травма и ампутация левой руки.

Также с самого утра российские войска накрыли огнем пригород Херсона. Оккупанты ударили по жилым кварталам Зеленовки. По информации местных СМИ, для обстрела враг применил ствольную артиллерию.

Оккупант массированно обстреляли Херсон: есть пострадавшие
Оккупант массированно обстреляли Херсон: есть пострадавшие
Оккупант массированно обстреляли Херсон: есть пострадавшие
Оккупант массированно обстреляли Херсон: есть пострадавшие

Напомним, 30 января российская террористическая армия нанесла удар дроном-камикадзе по многоэтажному дому в Сумах. Изначально спасатели извлекли из-под завалов тела супружеской пары. Позже в разрушенном доме обнаружили еще двоих погибших.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 января страна-агрессор Россия запустила по Украине более 80 ударных дронов. Противовоздушная оборона работала в десяти областях – защитники неба сбили 37 БПЛА.

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