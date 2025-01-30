Оккупант массированно обстреляли Херсон: есть пострадавшие

Утром 30 января российская террористическая армия совершила массированный обстрел Херсона. Под вражеским огнем оказался Днепровский район областного центра.

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Путинские войска открыли огонь по городу около 6:00 утра. Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

В следствие обстрела ранения получили две женщины. У 48-летней пострадавшей контузия и минно-взрывная травма, у женщины 61 года –минно-взрывная травма и ампутация левой руки.

Также с самого утра российские войска накрыли огнем пригород Херсона. Оккупанты ударили по жилым кварталам Зеленовки. По информации местных СМИ, для обстрела враг применил ствольную артиллерию.

Напомним, 30 января российская террористическая армия нанесла удар дроном-камикадзе по многоэтажному дому в Сумах. Изначально спасатели извлекли из-под завалов тела супружеской пары. Позже в разрушенном доме обнаружили еще двоих погибших.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 января страна-агрессор Россия запустила по Украине более 80 ударных дронов. Противовоздушная оборона работала в десяти областях – защитники неба сбили 37 БПЛА.

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