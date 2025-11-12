'Здесь фиксируется наибольшее количество штурмов': Сырский сказал, от чего зависит стабилизация обстановки на Покровском направлении

Стабилизация ситуации в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от многих факторов. В частности, от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский. Он отметил, что на этом направлении фиксируется наибольшее количество вражеских штурмов.

"Для этого совершил поездку на Покровское направление. Вместе с командирами сконцентрировали внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировали дальнейшие действия", – рассказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины. Противник, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями.

"Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных – для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых", – добавляет Сырский.

Он отметил, что на подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже – уничтожение легкой вражеской техники.

Впрочем, военнослужащие Сил обороны Украины делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника.

Также поиск и уничтожение врага продолжается и на прилегающем Очеретянском направлении. За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 км² территории Покровского района Донецкой области.

"О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет. Борьба продолжается! Слава Украине!" – резюмировал ситуацию Сырский.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской оккупационной армии не смогли увеличить темпы продвижения на Покровском направлении, поскольку военное руководство РФ продолжает изнурительные наступательные действия почти по всей линии соприкосновения. С начала ноября 2025 года зафиксировано значительно меньше геолокационных видео, подтверждающих продвижение оккупантов в Покровске и его окрестностях, по сравнению с более активными их передвижениями, задокументированными в середине и в конце октября.

Как писал OBOZ.UA, бойцы 7 корпуса ДШВ сообщали, что в Покровске находится более 300 российских военнослужащих, которые пытаются выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию.

