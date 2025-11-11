'Их цель остается неизменной': 7-й корпус ДШВ рассказал, сколько сейчас оккупантов в Покровске

Ситуация в Покровске Донецкой области остается сложной. Сейчас в городе находится более 300 российских военнослужащих.

Об этом сообщили в Telegram-канале 7 корпуса Десантно-штурмовых войск (ДШВ). Со своей стороны украинские защитники продолжают уничтожать врага в городской застройке.

Ситуация в Покровске

Как отметили в ДШВ, в последние дни оккупанты усилили попытки прорваться в Покровск используя легкую технику через южные окраины города. Для наступления враг воспользовался неблагоприятными погодными условиями, в частности, густой туман, который затрудняет работу украинской воздушной разведки и снижает эффективность поражения целей на открытой местности.

"Сейчас в городе находится более 300 россиян. Их цель остается неизменной – выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию", – говорится в сообщении.

Несмотря на сложности, украинские Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать подразделения противника в городской застройке даже при низкой видимости. Так с начала ноября в Покровске было ликвидировано 162 оккупанта, еще 39 получили ранения.

"К зачистке города продолжают привлекаться различные звенья Сил обороны – БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие", – отметили военные.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что украинские бойцы продолжают удерживать оборону в районе Покровска и Мирнограда. Несмотря на сложную ситуацию на этом участке фронта, Силы обороны бьются за удержание "кармана" к юго-востоку от районного центра.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, украинские военные продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области. Ситуация там остается сложной и изменчивой, однако, несмотря на это, логистика в Мирноград осуществляется.

