Поселок Нью-Йорк Донецкой области сегодня находится под контролем российских оккупантов. От него, к сожалению, остались сплошные руины.

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Об этом сообщает DeepStateUA в Telegram. На снимке с высоты видны разрушенные дома, в которых нет жизни.

"Поселок, который очень часто вспоминают с другим Нью-Йорком – большим и демократическим. Здесь нет Мангеттена, но есть Петровская Гора. К сожалению, здесь уже нет жизни, только блуждающие под**и, которые идут штурмовать Нелиповку", – написано в сообщении.

Россияне начали наступление на Нью-Йорк в конце июня 2024 года, и всего за два месяца им удалось захватить поселок. Сейчас враг пытается установить контроль над с. Нелиповкой, которое находит рядом.

Нью-Йорк – поселок в Украине, в Торецком городском территориальном обществе Бахмутского района Донецкой области. Расположен на реке Кривой Торец в 10 км от Торецка и в 38 км от Донецка. В 2024 году там проживало около 11 тыс. человек, а до наступления россиян в 2024 году – 1940 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появились новые фотографии города Бахмут, находящегося под контролем россиян. Кадры демонстрируют масштабы разрушений, вызванных оккупационными войсками.

Когда-то процветающий город превратился в сплошные руины – уничтоженные дома, дороги и инфраструктура свидетельствуют о жестокости и последствиях вторжения России в Украину.

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