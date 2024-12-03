Одни руины: в сети показали, как сейчас выглядит Бахмут, изуродованный оккупантами. Фото

В соцсети появились новые фотографии города Бахмут, который находится под контролем россиян. Новые кадры демонстрируют масштабы разрушений, вызванных оккупационными войсками.

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Соответствующие фото обнародовано в Telegram-канале. Когда-то процветающий город превратился в сплошные руины – уничтоженные дома, дороги и инфраструктура свидетельствуют о жестокости и последствиях вторжения России в Украину.

На опубликованных фото видно, что от многих жилых кварталов остались лишь обломки, а улицы напоминают постапокалиптический пейзаж. Все многоэтажки разрушены, там нет крыш, окон, а кое-где и целых подъездов. Также на постройках есть следы пожаров.

Трудно поверить, что до начала полномасштабной войны Бахмут был одним из красивейших городов в Донецкой области, где цвели миллионы роз и, несмотря на недалекий фронт, мирно жили более 70 тысяч человек.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский пограничник "Доцент" рассказал, как российским оккупантам удалось захватить Бахмут в Донецкой области. По словам защитника, врагу помогла артиллерия, которой они фактически снесли город с лица земли, а затем им осталось зачищать пустые сооружения.

Пограничник Краматорского отряда говорит, что в Бахмуте было очень горячо и украинским воинам приходилось сражаться с близких дистанций фактически с глазу на глаз с врагом. Пограничник также рассказал, что в захвате Бахмута оккупантам помогла совсем не смелость. Тактика войск РФ была простой: они просто уничтожали все на своем пути и украинским военным пришлось отходить, потому что держать оборону уже было негде.

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