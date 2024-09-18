'Уничтожили все вокруг': украинский пограничник рассказал о тактике окупантов в боях за Бахмут. Видео

Украинский пограничник "Доцент" рассказал, как российским оккупантам удалось захватить Бахмут в Донецкой области. По словам защитника, врагу помогла артиллерия, которой они фактически снесли город с лица земли, а затем оккупантам осталось лишь "зачищать" пустые сооружения.

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Видео с рассказом "Доцента" 18 сентября опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Пограничник Краматорского отряда говорит, что в Бахмуте было очень горячо и украинским воинам приходилось сражаться с близких дистанций фактически с глазу на глаз с врагом.

"Там было очень жарко. Все время мы сражались примерно с 10-15-20 метров, с ними постоянно разговаривали", – сказал "Доцент".

Пограничник также рассказал, что в захвате Бахмута оккупантам помогла совсем не смелость.

"Скажу откровенно, если бы не их артиллерия, у них бы не было никаких шансов взятия Бахмута. Они не могут воевать на стрелковом оружии. Они этого боятся", – вспоминает защитник.

Тактика войск РФ была простой: они просто уничтожали все на своем пути и украинским военным пришлось отходить, потому что держать оборону уже было негде.

Затем захватчики кичились тем, что они "зачищают" Бахмут, хотя на самом деле уже города не существовало и врагу нечего было зачищать.

"Как они захватили Бахмут? Они уничтожили все вокруг своей артиллерией и только потом, после того как мы уходим, так как держать оборону мы уже не можем и нигде, тогда они заходят и якобы зачищают пустые сооружения, которые сранованы. И говорят, что они воины Нет, это не так, никакие они не воины", – рассказал украинский защитник.