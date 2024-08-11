Россия выжгла Бахмут: британская разведка показала масштабы разрушения города. Фото

Британская разведка показала масштабы разрушений, нанесенных российской террористической армией украинскому городу Бахмут на Донетчине. В результате интенсивных бомбардировок там повреждены и уничтожены, в частности, объекты гражданской инфраструктуры и жилые здания.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликованы в соцсети Х Министерства обороны Великобритании. Там сравнили снимки одних и тех же объектов за июль 2022 и июль 2024 года.

Здания школы, железнодорожной станции и жилищного комплекса оказались практически стертыми с лица земли.

Напомним, ранее в сети показали, как выглядит разрушенный россиянами Бахмут в Донецкой области. В городе после прихода "освободителей" не осталось практически ни одного уцелевшего здания, от части построек остались только груды кирпича.

Оккупанты захватили Бахмут в мае 2023 года. Битва за него, особенно ожесточенная с августа 2022 года вплоть до момента, когда украинские войска вынуждены были отступить, стала одной из самых кровопролитных за время российской агрессии и самой кровавой битвой пехоты со времен Второй мировой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский оккупант в районе Бахмута Донецкой области застрелил трех своих сослуживцев из-за того, что они над ним издевались. После этого россиянин скрылся, прихватив с собой служебное оружие.

– Подразделения пограничников "Феникс" и огневой поддержки нанесли потери российским оккупантам на Бахмутском направлении. Благодаря их эффективной работе с использованием артиллерии и FPV-дронов у врага минус склады, пушки и ЗРК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!