Не выдержал 'дедовщины': российский десантник в оккупированном Бахмуте расстрелял однополчан и сбежал. Фото

Российский оккупант, которого страна-агрессор отправила воевать на территорию Украины, застрелил трех своих сослуживцев из-за того, чтобы они над ним издевались. После этого он сбежал, прихватив с собой служебное оружие.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Досье шпиона", который ведет сотрудник одной из спецслужб. По данным автора сообщения, инцидент произошел 30 мая в районе Бахмута в Донецкой области, а сбежал оккупант в сторону Дебальцево.

"Героем" оказался Курлыгин Дмитрий Владимирович из Республики Мордовия. Служит оккупант в 217-м парашютно-десантном полке 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ РФ (в/ч 62295, Иваново).

По данным канала, находясь в состоянии алкогольного опьянения Курлыгин, расстрелял троих однополчан из служебного АК-74. По словам сослуживцев, причиной послужил давний конфликт между Курлыгиным и погибшими захватчиками.

Они якобы всячески издевались над Курлыгиным с момента его перевода в 217-й ПДП, применяя к нему психологическое и физическое насилие. "Последней каплей" для него стало требование выплаты "боевых" в пользу своих обидчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация продолжает нести большие потери в Украине. Военнослужащие страны-оккупанта возмущаются из-за отношения к ним руководства и отсутствия боеприпасов, о чем свидетельствует очередной перехват.

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