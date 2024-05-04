'У вас вообще почти никого не осталось!' ГУР перехватила разговор с оккупированной территории о потерях армии России

Российская Федерация продолжает нести большие потери в Украине. Военнослужащие страны-оккупанта возмущаются из-за отношения к ним руководства и отсутствия боеприпасов.

Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор гражданской женщины с оккупированной территории о том, что "у них ничего не осталось и не с чем воевать". Соответствующую аудиозапись обнародовали в ГУР.

"У вас вообще, Саш, никого не осталось почти. Это вообще. В группе "Ельные" пишут, все ищут, ищут своих мужиков. Грек какой-то, Патя, Зять. Не помню, как фамилию, имя, по отчеству он сегодня только писали. С января связи нет", – отмечает она в перехваченном видео.

Напомним, британская разведка сообщила, что за апрель российские оккупационные войска теряли ежедневно около 900 российских захватчиков – примерно такие же среднесуточные потери РФ фиксируются чуть ли не с начала текущего года. Однако уже в мае-июне потери захватчиков в живой силе, вероятно, возрастут.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что захват Харькова является сакральной целью страны-оккупанта России уже десять лет. Реализовать ее агрессор не сможет – не хватит сил и средств, хотя он будет продолжать давление на город ударами и с помощью ИПСО, поэтому требует дополнительной защиты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!