Руины мертвого города: как сейчас выглядит центр Бахмута, уничтоженного армией России. Фото

В сети показали, как выглядит разрушенный россиянами Бахмут в Донецкой области. За более чем год оккупации Россией этот город продолжает лежать в руинах.

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В Бахмуте после прихода "освободителей" не осталось практически ни одного уцелевшего здания, от части построек остались только груды кирпича. Жуткие фото из мертвого города показали в Telegram-канале "Донбасс Сейчас: Донецк, Луганск, Мариуполь".

"Центр Бахмута в июле 2024-го. На кадрах можно увидеть улицы Свободы, Александра Сибирцева и Василия Першина. Руины некогда жилых кварталов города, бахмутского исполкома и куча кирпичей, оставшихся на месте налоговой инспекции", – говорится в комментарии к фотографиям.

Районный центр Бахмут российские оккупанты захватили в мае 2023 года, битва за этот город, особенно ожесточенная с августа 2022 года вплоть до момента, когда украинские войска вынуждены были отступить, стала одной из самых кровопролитных за время российской агрессии и самой кровавой битвой пехоты со времен Второй мировой.

Как утверждал украинский бригадный генерал Александр Тарнавский, перед началом битвы за Бахмут преимущество в живой силе в пользу России составляло пять к одному.

До полномасштабного вторжения в Бахмуте жили 73 тысяч человек. Примерно столько же своих солдат потеряла Россия, чтобы захватить его руины.

Так, на Западе неназванные чиновники после оккупации Россией Бахмута заявили, что потери РФ в живой силе в боях за этот небольшой город составили по меньшей мере 60 тысяч убитыми и ранеными. При этом такую оценку они называли "консервативной", уточняя, что, по крайней мере, треть из этих 60 тысяч оккупантов были ликвидированы.

Украина называла еще большие потери. Так, в начале июня 2023 года президент Владимир Зеленский заявлял, что во время боев за Бахмут РФ потеряла 81 тыс. оккупантов только из состава ЧВК "Вагнер". По его информации, 21 тысяча вагнеровцев была уничтожена в Бахмуте, еще 60 тысяч – ранены. Однако и Украина понесла тогда серьезные потери.

Интересно, что эта оценка коррелирует с заявлением тогда еще живого основателя этой ЧВК Евгения Пригожина, утверждавшего, что только погибшими "Вагнер" в районе Бахмута потерял более 20 тысяч наемников.

Напомним, ранее военные показали, как выглядят Липцы, которые постоянно обстреливают оккупанты. Из-за значительных разрушений населенный пункт уже начали называть "Бахмутом по-харьковски".

Кроме того, в сети показали, как выглядит изуродованный оккупантами Часов Яр.