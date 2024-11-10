'Тут вагнеры': разведчик из Херсона Дмитрий Павлинский погиб под Купянском, прикрыв собой побратимов

На фронте погиб 46-летний разведчик из 23-го отдельного стрелкового батальона Дмитрий Павлинский. Херсонец во время полномасштабного вторжения РФ в Украину жил в Польше. Однако бросил все и вернулся на Родину, чтобы встать на ее защиту. Дмитрий Павлинский в последнем бою принял огонь на себя и буквально спас своих собратьев от вагнеровцев.

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Познакомились в Гданьске

Дмитрий Павлинский новость о полномасштабном вторжении России в Украину встретил в Польше. Там он уже работал несколько лет, устанавливал вшки связи. До этого работал в Украине, а также в РФ.

Но с Россией у него никогда не было хороших отношений, он сам рассказывал родным, что россияне давно плохо относились к украинцам.

Светлана, жена Дмитрия, вспоминает, что познакомились они шесть лет назад в польском Гданьске. Светлана тоже работает в Польше, живет там с двумя детьми. С тех пор пара не расставалась.

"А в феврале 2022 года мы отмечали годовщину нашего знакомства в Закопане, а потом я поехала домой в Кривой Рог, навестить родных. А утром 24 февраля 2022 года приходит мама и говорит, что началась война. Сказала собирай чемоданы и поезжай в Польшу, там твои дети. Поэтому еще с двумя племянниками мы отправились назад", – говорит Светлана.

Дорога была сложной. Львовский вокзал, толпа людей, буквально штурмом бравшх вагоны эвакуационного поезда. Двое суток Светлана ехала стоя в тамбуре поезда, который по долгу останавливался в полях, пережидая вражеские обстрелы.

"Я уже на границе"

А Дмитрий уже тогда с друзьями планировал, что поедет воевать. Он служил в ВДВ, десантник. Светлане о своих планах не рассказывал. Тогда к нему приехал друг, вместе они купили внедорожник. Загрузили туда генератор, лекарство, тепловизор, бронежилеты. Жене он все время говорил, что с другом поедет работать.

А 11 марта Светлана уже около 5 часов вечера позвонила по телефону узнать, когда мужа ждать домой. Он сказал, что еще немного поработает и позвонит.

"В 7 вечера я уже звоню и спрашиваю, когда ты придешь, уже поздно? Тогда он говорит: "Выйди в другую комнату, чтобы дети не слышали." И сказал, что он уже на границе, и они едут на фронт. Он понимал, что я бы его не пустила, потому так и поступил", – со слезами вспоминает жена.

К тому же в то время в Украине исчез ее брат с семьей. Они очутились в оккупации под Киевом и связи с ними не было. А тут еще Дмитрий.

Полтора года на Донецком направлении

Добирался Дмитрий с другом до фронта долго. Сутки простояли на границе, украинские пограничники не хотели пропускать джип, потому что не было документов от воинской части. А когда приехали в Киев и хотели найти военное подразделение ВДВ, их задержало СБУ.

Двое херсонцев, да еще без военных билетов – тогда опасались российских ДРГ, поэтому их на два дня закрыли в подвале. Но потом разобрались, отпустили.

В конце концов Дмитрий с другом попали в 23-й отдельный стрелковый батальон. Сначала их батальон защищал Киевщину – Буча, Ирпень, Гостомель.

Затем более полутора лет батальон находился на Донецком направлении, Покровск – Курахово. Бойцы во время ротации стали одними из первых осваивать беспилотники. Однако Дмитрий Павлинский считал, что это не его. Он был разведчиком. Никогда за званиями не гнался.

"Говорил, что он не сможет на задание послать новичков, обязательно должен сам идти. А у человека со званием уже будут другие задачи. Поэтому он остался старшим солдатом", – говорит супруга. От задач он никогда не отказывался, не отсиживался, невзирая на контузии и ранения.

Дмитрий отличался человечностью и добротой. В жизни – очень мягкий, а в бою – настоящий убийца. Правда, когда они брали пленных, он всегда говорил: "Пацаны, ведь они тоже люди". Пленным говорил, мол, ведите себя нормально и вас никто не будет трогать.

Несмотря на то, что он был на передовой, он находил время для утренних пробежек. Убеждал других солдат, что надо заниматься спортом, держать себя в форме. Адже у минулому Дмитро займався боксом, був чемпіоном України.

Дверь открылась и оттуда послышалась автоматная очередь

Дмитрий Павлинский погиб 23 сентября. За две недели до этого их батальон перебросили с Донецкого направления на Купянск.

Светлана рассказывает, что 23-й отдельный стрелковый батальон известен тем, что его бойцы не сдают ни одной позиции. Если они берут позицию, то до конца ее удерживают, затем принимают новые укрепления.

Под Купянском ситуация была другой. Солдаты батальона уже устали, они 19 месяцев обороняли свои позиции в Донецкой области. Кто-то из командования им пообещал, что если они возьмут последнюю позицию, их отправят на ротацию. Это была какая-то низменность, не самая выгодная точка. Но приказ есть приказ, ребята взяли позицию.

После этого вместо обещанной ротации их отправили на Купянск. Там вместо привычных Донецких степей, где каждый кустик был знаком, оказались лесопосадки. Где позиции врага, а где наши никто толком не знал.

23 сентября Дмитрий позвонил по телефону Светлане и сказал, что идет на задание, чтобы она не волновалась. Группа разведчиков вместе с Павлинским двинулась к лесополосе. Говорили, что там должны быть наши позиции, но они оказались вражескими. Там Дмитрий первым увидел чужой блиндаж.

"Он только повернул голову и сказал ребятам: "Здесь вагнеры, а это вход", как дверь открылась и оттуда раздалась автоматная очередь. Дима принял весь огонь на себя. Он уже понял, что погибнет, но буквально прикрыл ребят собой. Они успели обойти блиндаж и забрасать его гранатами", – рассказывает Светлана о последних минутах жизни Дмитрия.

Бойцы сумели вынести тело побратима. На другой день утром, когда медики подтвердили смерть Дмитрия, командир позвонил по телефону жене и сообщил о его гибели.

У Дмитрия осталась несбывшаяся мечта. Он очень хотел купить домик у моря в Крыму. А еще хотел после войны купить байк и объездить на нем весь мир.

Когда погиб его товарищ "Сэм", с которым они отправились воевать, Дмитрий попросил в случае его гибели, похоронить его в Володарке Киевской области рядом с отцом. Родные выполнили его просьбу.

Дмитрий Павлинский за свою службу был удостоен различными наградами: Почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Стальной Крест", Почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ " Крест храбрых", Памятной медалью "За стойкость", Почетным нагрудным командира 63 ОМБР "ЗА СУМЛИННУЮ СЛУЖБУ", нагрудным Знаком "За образцовую службу". Также Грамотой за образцовую военную дисциплину, высокий профессионализм, разумную инициативу, верность воинской обязанности и ко Дню Сухопутных войск Украины, 12 декабря 2022 г.