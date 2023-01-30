Зеленский: чем больше оборонной поддержки ВСУ получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России

Президент Владимир Зеленский рассказал, от чего зависят темпы победы Украины над страной-агрессором Россией. По словам украинского лидера, существенную роль в этом сыграет оборонная поддержка Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Также глава государства подчеркнул, что право украинцев на жизнь должно быть защищено. Об этом Зеленский написал у себя в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Зеленский констатировал, что чем больше оборонной поддержки украинские военнослужащие на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России. Также президент подчеркнул, что в таком случае будут надежнее гарантии безопасности для Украины и всех наших партнеров после войны.

"Государство-террорист должно проиграть. Право на жизнь людей должно быть защищено. Так и будет", – отметил Зеленский.

Напомним, британский политик Ник Томас-Саймондс призвал создать долгосрочный план поддержки Украины. Он заявил, что нужно гарантировать поражение кремлевского диктатора Владимира Путина.

Ранее в Воздушных силах Украины объявили реальную потребность в многофункциональных истребителях, которые смогут обеспечить охрану воздушного пространства: пять авиабригад или 180 самолетов. Ее вряд ли можно считать завышенной, однако средства для нее нужны астрономические – $29,25 млрд только на закупку, не говоря уже о затратах на эксплуатацию и ремонт.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение нескольких стран Запада о передаче украинской армии тяжелых танков стало важным военным шагом и переломным моментом в войне, начатой Россией в Украине. Армии российского диктатора Владимира Путина эта техника принесет огромные проблемы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!