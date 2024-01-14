Зеленский: есть новые пакеты поддержки для наших воинов, готовим хорошие новости по ПВО

Первые две недели 2024 года добавили Украине силы и возможности в виде новых пакетов поддержки для Сил обороны. Есть договоренности о совместном производстве оружия, снарядов, дронов, а также готовятся новости о ПВО.

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Об этом в вечернем обращении к украинцам рассказал президент Владимир Зеленский. Он заверил, что необходимых Украине ракет и средств РЭБ тоже будет больше.

"Украина имеет достаточный потенциал, чтобы пройти этот трудный путь войны. У нас есть потенциал, чтобы объединять мир. Есть потенциал победить. Главное – верить в свои силы. И верить в Украину", – отметил президент.

Также Зеленский напомнил, что в швейцарском Давосе в этот день состоялась новая встреча советников лидеров государств по Формуле мира. Она прошла уже в четвертый раз и каждый раз собирает все больше участников.

"В настоящее время представлено более 80 государств и международных организаций. И не только наши привычные партнеры в Европе и Северной Америке, но и государства Латинской Америки, Африки, Азии, Океании", – рассказал украинский лидер.

Он выразил благодарность каждому лидеру и каждой стране, которые своим участием подтверждают, что мировой порядок, основанный на правилах, должен быть восстановлен.

"Сегодняшняя встреча в Швейцарии продолжает работу, которая проходила во время встреч на Мальте, в Саудовской Аравии, в Дании. Ожидаю подробного отчета нашей команды, команды Украины – относительно состоявшихся дискуссий", – отметил президент.

Также по его словам, в этот день было достигнуто продолжение в работе по гарантиям безопасности для Украины – начаты переговоры с Румынией.

"Это уже девятое государство, с которым ведется такая двусторонняя работа. Все государства "Большой семерки" плюс Нидерланды, плюс Румыния. Будет больше. Как образец берем соглашение, которое мы на этой неделе заключили с Великобританией. Еще раз благодарен Британии за первенство и за очень хорошее, сильное наполнение соглашения", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 января глава британского правительства Риши Сунак посетил Киев с официальным визитом, во время которого встретился с президентом и выступил в парламенте. Позже Зеленский и Сунак дали совместную пресс-конференцию, на ней было объявлено подписание соглашения о гарантиях безопасности. Этот договор с Великобританией будет действовать до вступления Украины в НАТО.

– Зеленский отметил важность для Украины заключения соглашения о сотрудничестве с Британией в сфере безопасности. Этот исторический документ придает стране уверенность и силу в борьбе с агрессором.

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