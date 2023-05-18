Зеленский и Путин согласились раздельно принять посланцев 'мирной миссии' Папы Римского – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин вроде бы согласились принять спецпосланников "мирной миссии" Папы Римского. В Киев и Москву отправятся два разных посланца, чтобы обсудить возможное перемирие.

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Такое заявление сделали в Ватикане, сообщает спецпортал Святейшего Престола Il Sismografo. Отмечается, что ранее было достигнуто принципиальное согласие с обеими странами принять спецпосланников Папы.

"Президенты Зеленский и Путин отдельно согласились на переговоры со специальными представителями Святейшего Отца для обсуждения и достижения перемирия. Предыдущие вопросы очень сложны, и пока прогресс выглядит очень ограниченным", – говорится в сообщении.

В то же время стороны задали несколько важных вопросов, в частности, будет ли два посланника для двух столиц или только один. Киев и Москва также запросили данные посланников, позволяющие проследить их биографии.

Имена этих посланников очень важны как для Киева, так и для Москвы, отмечает издание.

По предварительным договоренностям в Украину поедет глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в РФ – префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Имена спецпосланников не окончательны, потому что еще нужно их согласие.

Что известно о возможных спецпосланниках Ватикана

Маттео Зуппи был архиепископом Болонье, а также вспомогательным епископом Рима с 2012 по 2015 год. Возведен в сан кардинала в 2019 году. С мая 2022 года – президент епископальной конференции Италии.

Клаудио Гуджеротти был апостольским нунцием в Грузии, Армении, Азербайджане, Великобритании. С 2015 по 2020 год был апостольским нунцием в Украине. В ноябре 2022 года назначен префектом Конгрегации по делам Восточных Церквей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая, в Ватикане состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском. Глава нашего государства и понтифик обменялись знаковыми подарками.