Зеленский и Сунак обсудили ситуацию на передовой и потребности украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности украинской армии.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. Разговор состоялся в пятницу, 14 апреля.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных нуждах и усилении поддержки, о планируемых международных мероприятиях", – написал Зеленский.

Президент также поблагодарил премьера Британии за реакцию на казнь российскими террористами украинского воина.

"Поблагодарил за осуждение бесчеловечной казни украинского воина. Совместно должны остановить агрессора и положить конец террору!", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, предварительный телефонный разговор Зеленского и Сунака состоялся в середине марта.

Напомним, в начале прошлого месяца премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Украину. Глава британского правительства провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе визита Сунака в Киев стороны обсудили вопросы глобальной безопасности и безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL Алексей Резников подтвердил получение Украиной британских Challenger 2 и показал танки, прибывшие в нашу страну. Глава Минобороны проехался на одном из них и поблагодарил Великобританию за мощную военную помощь.

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