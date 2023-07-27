Зеленский: ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу и весь наш юг

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 27 июля провел важные совещания по обороне в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Президент отметил, что Украина ищет больше систем противовоздушной обороны для защиты юга от российских ракетных ударов.

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Глава государства записал видеообращение к украинцам и миру в Спасо-Преображенском соборе в Одессе, который разрушила Россия ракетным обстрелом. Видео обнародовано на официальном канале ОП на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент отметил, что поздравил в этих регионах украинских врачей, фронтовых медиков и медсестер с профессиональным праздником. "Наградил лучших. Но благодарен всем, каждому и каждой, кто остается в наших городах и селах, в прифронтовых районах, кто работает на передовой, на ком действительно держится жизнь Украины. Я благодарю вас!" – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что в Николаеве есть много вопросов, которые нужно решать для людей, в том числе и в областной больнице. "Министр здравоохранения и глава областной администрации все услышали", – сказал он.

В Одессе президент заслушал доклад о ликвидации последствий российских ударов, в частности, по Спасо-Преображенскому храму, который Россия пыталась уничтожить.

"Чувствуется, что наши люди, наш дух все равно сильнее. Сильнее, чем российский террор. Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто уже присоединился к этой работе с нами", – заметил политик.

Также президент отметил, что провел заседание Ставки, на котором были рассмотрены ключевые вопросы нашей обороны, защиты нашего неба и наших городов. Глава государства задушил доклады по ситуации на фронте и проверкам "военкомов".

Кроме того, как отметил Зеленский, важный разговор состоялся также в присутствии министра здравоохранения с командующей Медицинскими силами ВСУ Татьяной Остащенко по вопросам, которые остро беспокоят боевых медиков и воинов.

"Вопросов, от которых зависит спасение жизней. Ожидаю совместную работу командующего с сообществом боевых медиков, с волонтерами и, с другой стороны, с чиновниками, чтобы были найдены необходимые решения", – сказал украинский лидер.

Также Зеленский прокомментировал инцидент с нардепом Юрием Аристовым, которого в разгар полномасштабной войны заметили на Мальдивах, за что он был лишен депутатских полномочий.

По словам президента, это решение справедливое и Украина должна отдохнуть от таких людей.

"Считаю, что скажу сейчас тоже справедливо: каждое намерение любого чиновника куда-то уехать за границу, любого депутата стоит проверять до секунды. Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля Зеленский провел выездную Ставку Верховного главнокомандующего в Днепре, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия". Участники заседания обсудили ситуацию на фронте, ход наступательных и оборонительных действий.

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