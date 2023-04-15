Зеленский издал указ о новых санкциях против почти 700 россиян и юрлиц: в списке Акинфеев и Авербух

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решении Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер против граждан страны-террориста России.

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Также глава государства поручил Министерству иностранных дел проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер. Об этом говорится в указе Зеленского №228/2023.

Стоит отметить, что всего в очередном санкционном списке числится 87 россиян. Примечательно, что в этот раз персональные экономические и другие ограничительные меры коснулись спортсменов страны-агрессора, которые поддерживают вооруженную агрессию России против Украины.

В санкционный список попали, частности, российский футболист Игорь Акинфеев и фигурист Илья Авербух. Им запрещены любые экономические, торговые и общественные связи с Украиной.

Примечательно, что срок действия санкций против граждан страны-агрессора составляет 50 лет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля ввел санкции против 33 физических лиц и 225 юридических лиц. Для физических лиц санкции ввели на срок до 10 лет, а для юридических – до 5 лет.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада. Также в указе идет речь об ограничениях для сотен других лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СНБО ввел санкции против 22 священников РПЦ. Среди тех, кто попал под ограничения, – племянник патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева).

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