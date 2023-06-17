"Зеленский – лидер, показавший пример мужества": Еврейская конфедерация ответила на скандальное заявление Путину
Выступая на Петербургском экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин пренебрежительно высказался в отношении Президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что Зеленский, не является евреем, назвал его "позором нации", который "поддерживает неонацизм", и в который раз заговорил о так называемой "денацификации" Украины.
На скандальное заявление российского диктатора отреагировал президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин. Он ответил, что именно лидер Украинского государства сейчас демонстрирует пример настоящего мужества своему народу и всему мировому сообществу.
"Владимир Зеленский – герой не только еврейского народа, но и всей политической украинской нации, к которой относятся, конечно, и евреи. Мы гордимся стойкостью нашего Президента, который защищает демократические ценности, свободы и миролюбивые права Украины и наших граждан", – заявил Ложкин.
Он отметил, что в современной Украине отсутствует неонацизм, тем более на государственном уровне. Более того, после 24 февраля 2022 года бытовой антисемитизм в стране почти не наблюдается, что делает Украину одной из стран с самым низким уровнем антисемитизма в Европе. В исследовании, проведенном Антидиффамационной лигой, это напрямую связывают с авторитетом Владимира Зеленского, объединившим всю нацию, включая евреев, в борьбе с российской агрессией.
Также в Европейской конфедерации Украины ответили на обвинения украинцев в преступлениях Холокоста.
"Хотим напомнить, что Украина является четвертой в мире страной по количеству Праведников народов мира (люди, которые спасали евреев во время Холокоста) - 2 691 человек, по данным Яд Вашем. По данным украинских исследователей, украинцев-Праведников насчитывается более 15 тысяч. На их счету – сотни тысяч спасенных жизней евреев", – рассказал президент Еврейской конфедерации.
Благодаря инициативе Президента Владимира Зеленского, в Украине был введен День украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, и он отмечается на государственном уровне 14 мая.
"Можно приводить еще много аргументов, опровергающих нарративы российской пропаганды. Но в качестве иллюстрации так называемой "денацификации" хотим показать только одно фото. Это Менора в Мемориале "Дробицкий Яр" в окрестностях Харькова", – пишет Борис Ложкин.
Оккупанты обстреляли этот мемориал 26 марта 2022 года. Отметим, что Менора была установлена в память о жертвах Холокоста. Согласно данным Государственного архива Харьковской области, в Дрогобычском овраге было расстреляно от 16 до 20 тысяч человек.
Отмечается, что соответствующее заявление президента Еврейской конфедерации Украины Бориса Ложкина полностью поддержал наблюдательный совет ЕКУ, в который входят известные украинские евреи.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин выступил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме. В своем выступлении он много говорил об Украине и "украинских нацистах" и назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа".
Напомним, ранее в сети появилось видео, как на форуме в Санкт-Петербурге особо подготовились к визиту Путина. Организаторы распорядились продезинфицировать пол в павильонах перед приездом диктатора. Также из-за страха перед атаками дронов был заглушен интернет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!