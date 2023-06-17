'Зеленский – лидер, показавший пример мужества': Еврейская конфедерация ответила на скандальное заявление Путину

Выступая на Петербургском экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин пренебрежительно высказался в отношении Президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что Зеленский, не является евреем, назвал его "позором нации", который "поддерживает неонацизм", и в который раз заговорил о так называемой "денацификации" Украины.

Видео дня

На скандальное заявление российского диктатора отреагировал президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин. Он ответил, что именно лидер Украинского государства сейчас демонстрирует пример настоящего мужества своему народу и всему мировому сообществу.

"Владимир Зеленский – герой не только еврейского народа, но и всей политической украинской нации, к которой относятся, конечно, и евреи. Мы гордимся стойкостью нашего Президента, который защищает демократические ценности, свободы и миролюбивые права Украины и наших граждан", – заявил Ложкин.

Он отметил, что в современной Украине отсутствует неонацизм, тем более на государственном уровне. Более того, после 24 февраля 2022 года бытовой антисемитизм в стране почти не наблюдается, что делает Украину одной из стран с самым низким уровнем антисемитизма в Европе. В исследовании, проведенном Антидиффамационной лигой, это напрямую связывают с авторитетом Владимира Зеленского, объединившим всю нацию, включая евреев, в борьбе с российской агрессией.

Также в Европейской конфедерации Украины ответили на обвинения украинцев в преступлениях Холокоста.

"Хотим напомнить, что Украина является четвертой в мире страной по количеству Праведников народов мира (люди, которые спасали евреев во время Холокоста) - 2 691 человек, по данным Яд Вашем. По данным украинских исследователей, украинцев-Праведников насчитывается более 15 тысяч. На их счету – сотни тысяч спасенных жизней евреев", – рассказал президент Еврейской конфедерации.

Благодаря инициативе Президента Владимира Зеленского, в Украине был введен День украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, и он отмечается на государственном уровне 14 мая.

"Можно приводить еще много аргументов, опровергающих нарративы российской пропаганды. Но в качестве иллюстрации так называемой "денацификации" хотим показать только одно фото. Это Менора в Мемориале "Дробицкий Яр" в окрестностях Харькова", – пишет Борис Ложкин.

Оккупанты обстреляли этот мемориал 26 марта 2022 года. Отметим, что Менора была установлена в память о жертвах Холокоста. Согласно данным Государственного архива Харьковской области, в Дрогобычском овраге было расстреляно от 16 до 20 тысяч человек.

Отмечается, что соответствующее заявление президента Еврейской конфедерации Украины Бориса Ложкина полностью поддержал наблюдательный совет ЕКУ, в который входят известные украинские евреи.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин выступил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме. В своем выступлении он много говорил об Украине и "украинских нацистах" и назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Напомним, ранее в сети появилось видео, как на форуме в Санкт-Петербурге особо подготовились к визиту Путина. Организаторы распорядились продезинфицировать пол в павильонах перед приездом диктатора. Также из-за страха перед атаками дронов был заглушен интернет.