Зеленский: максимум внимания – ситуации на передовой, действия нашего государства скажут, что нужно

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ситуация на передовой сейчас требует особого внимания. О потребностях ВСУ отдельно скажут наглядно действия украинских воинов.

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Об этом президент сообщил в традиционном обращении к народу, которое транслировал его Офис. Он отметил, что украинский воздушный щит должен быть снабжен всем необходимым на постоянной основе ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Очень внимательно – ситуация на передовой, во всех тех точках, где сейчас жестче всего. Не буду говорить об этом подробнее – действия нашего государства, активные действия наших воинов скажут то, что нужно", – заявил президент.

Он доложил, что украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым на постоянной основе.

"Обсудили на Ставке и все детали относительно нашей ПВО – ее дальнейшего развития, поставок и производства в Украине необходимых ракет. Украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым на постоянной основе. Занимаемся коалицией "Петриотов" и коалицией современных истребителей – ежедневно активно", – добавил президент.

Также Зеленский доложил о переговорах с партнерами.

"Провел переговоры с прибывшим в Киев президентом Эстонии. Прежде всего безопасность – и это то, что касается нашей защиты сейчас, а также то, что касается нашей безопасности долгосрочно. Эстония принципиально помогает нам оружием, техникой, поддерживает наше движение в НАТО, в целом. понимает, насколько важно, чтобы мы именно сейчас и именно на нашей украинской земле одержали победу над рашизмом. Это важно для каждого народа, соседствующего с государством-террористом", – указал он.

Также президент напомнил и о вопросах безопасности.

"Насущные вопросы безопасности. Очевидна жесткая реакция на гибель людей в Киеве из-за закрытого укрытия. Есть поручение о проверке защитных сооружений в Киеве и по всей стране. Ответственные - министры Камышин и Клименко. К сожалению, и сегодня - после всего - киевляне снова и снова публикуют информацию о недоступности укрытий. Не просто о закрытых укрытиях, а о заваренных входах в укрытие, об отсутствии укрытий вообще в некоторых частях города. Такой уровень небрежности в городе не перекроют какими-то оправданиями", – указал он.

Напомним, накануне, 1 июня, Зеленский в очередной раз обратился в органы местной власти с призывом открыть бомбоубежища. Глава государства напомнил, что обязанность представителей местных властей – обеспечить наличие и доступность укрытий круглосуточно. И что небрежность в этом стоит жизней украинцам.

Это обращение стало реакцией президента на трагедию в Киеве в ночь на 1 июня, когда три человека погибли в Киеве из-за закрытого укрытия. Среди погибших был ребенок. По некоторым данным, охранник мог быть под хмельком и не открывал дверь. Поэтому люди, рассчитывавшие на спасение, погибли прямо у входа в укрытие.