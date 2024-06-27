Зеленский: мы остановили наступление войск Путина в Харьковской области, но давления на РФ недостаточно

Украина сумела остановить наступление российских войск на Харьковщине, которое кремлевский диктатор Владимир Путин начал было в мае, пытаясь расширить агрессию. Но эта попытка Москвы прорвать фронт и захватить новые украинские территории показала, что то давление, которое оказывает на Россию Запад, слишком мало.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Путин, выступая в Брюсселе на саммите лидеров стран Евросоюза.

"В мае Путин попытался развернуть войну, начав новое наступление на востоке нашей страны. Благодаря храбрости нашего народа и решению вас, наших партнеров, мы остановили это российское наступление. Но это новое российское наступление доказало, что существующего давления на Россию недостаточно", – сказал Зеленский.

Глава государства сказал, что нужно сделать, чтобы остановить агрессора.

По его словам, партнеры должны понимать важность выполнения своих обещаний, а оказываемая ими помощь должна быть своевременной.

"Во-первых, я хотел вспомнить военную поддержку. Артиллерия, снаряды, выполнение любого обещания важно не только для защиты жизни, но и для того, чтобы разрушить иллюзию россиян, что они чего-нибудь достигнут войной. Важное финансирование – через Европейский фонд мира и на двусторонней основе – своевременное финансирование, а также логистика, чтобы каждый анонсированный пакет пришел на поле боя как можно быстрее", – сказал президент.

Также Зеленский отметил важность снятия ограничений на применение оружия дальнего радиуса действует для ударов по территории страны-агрессора.

Во-вторых, воздушный щит и возможности дальнего действия. Нам удается вернуть безопасность Харькову, одному из крупнейших городов Украины, защиту от российских ракет. Это связано с ликвидацией российских ракетных установок у нашей границы – каждый из вас знает, как это стало Также мы должны защитить Харьков и любой город в Украине от российских управляемых бомб. глава страны.

Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за решение предоставить Украине ресурсы по замороженным российским активам. В то же время он подчеркнул, что все активы террористического государства должны работать на защиту нашей страны, которая страдает от ее террора, что будет справедливым.

"Мы должны найти правильный способ конфисковать все эти активы", – подчеркнул Зеленский.

"И сейчас мы видим, как начали отменять санкции против российских олигархов. Надо остановить это и усилить санкции, потому что на таких деньгах держится режим Путина", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Европейский Союз в четверг, 27 июня, во время саммита лидеров стран блока подписали двустороннее соглашение о безопасности. Это соглашение закрепило обязательство всех 27 государств-членов ЕС оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри. Соглашение подписал президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с визитом в Брюссель, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Это соглашение охватывает поставку Украине оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!