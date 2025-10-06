Зеленский намекнул на применение украинских ракет по России, отвечая на вопрос о 'Фламинго'

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последние дни Украина применяет только изделия собственной разработки, в частности дроны. По его словам, детали о других дальнобойных средствах пока не раскрываются.

Об этом Зеленский заявил 6 октября на пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом. Он отметил, что пока не стоит "готовить врага" к пониманию, какие именно системы применяются.

Он сообщил, что страна в последнее время применяет собственные дальнобойные разработки, включая различные виды вооружения, не только беспилотники.

Президент подчеркнул, что по последним попаданиям можно увидеть результаты использования различных украинских средств. Детали применения другого дальнобойного оружия Зеленский не сообщил:

"К детальной публичности нашего применения наших дальнобойных возможностей мы перейдем немного позже, не будем готовить соответственно врага к тому, где мы, к чему мы пришли и что мы применяем".

Кроме того, глава государства поблагодарил воинов и производителей, которые "сделали соответствующие шаги".

Напомним, ранее президент сообщал, что более 40% оружия, которое применяет Украина, производится в нашем государстве или с ее участием. В частности, сейчас Украина производит уже 40 САУ "Богдана" в месяц. Он подчеркнул, что оборонный потенциал страны с начала полномасштабного вторжения увеличен в десятки раз.

Также, по словам президента, в прошлом году наша страна изготовила и направила на фронт 2,4 млн минометных и артиллерийских боеприпасов различного калибра.

