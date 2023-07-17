Зеленский назвал имена воинов, отличившихся в боях против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал имена воинов, отличившихся в боях против страны-агрессора России. Он поблагодарил защитников за безопасность всего континета.

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Об этом президент сказал в рамках своего традиционного обращения к украинскому народу. Гарант подчеркнул, что воины на этих неделях проявили максимум своей храбрости и эффективности ради Украины (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня я хочу особо отметить воинов, которые на днях, на этих неделях проявили максимум своей храбрости и эффективности ради Украины. Солдат Александр Шульга, механик-водитель танкового батальона 33-й отдельной механизированной бригады. Солдат Александр Левченко - командир боевой машины "Брэдли" Солдат Андрей Головко – командир отделения огневой поддержки 79-й отдельной бригады ДШВ. Майор Татьяна Гумеля – 110-я отдельная бригада территориальной обороны. Владислав Дацкий – тоже 3-я отдельная штурмовая бригада, главный сержант штурмового взвода", – заявил Зеленский.

Помимо этого он отметил старшего лейтенанта Игоря Дикуна. Это – Герой Украины, командир разведбата, 5-й отдельной штурмовой бригады отдельного штурмового батальона "Айдар". Глава государства упомнянул и старшем солдате Максиме Шевцове – солдате Андрее Хмилевском, младшем сержанте Богдане Максимове.

"Все трое – воины нашей славной "Восьмидесятки"! Старший лейтенант Евгений Марциненко и солдат Александр Дудун – воины 57-й отдельной мотохоты Костя Гордиенко. Старший лейтенант Олег Спичак и младший сержант Сергей Саргсян – воины 123-й отдельной бригады территориальной обороны. Капитан-лейтенант Николай Сопко и старшина второй статьи Сергей Тарасов – воины 73 морского центра специальных операций", – заявил президент.

По его словам, эти воины всегда в борьбе за свободу ценный вклад каждого и каждого.

"Украина гордится своими героями. Слава вам, воины! И конечно, я благодарю всех воинов Воздушных сил Вооруженных Сил Украины: пилотам, зенитчикам, бойцам мобильных огневых группы. Уже показали, что нет таких российских ракет, которые бы не могли сбить украинцы. И когда украинский воздушный щит станет достаточно крепким – а это будет – Украина обеспечит реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора. Безопасность нашего континента начинается здесь – суверенитетом и силой Украины", – резюмировал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 16 июля отметила уже 33-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете – и отметит и следующие как свободная страна. Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета, каким бы ни был российский террор.

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