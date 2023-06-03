Зеленский назвал Путина загнанным зверем и слабым человеком

Постоянные угрозы ядерным оружием от российского военного преступника Владимира Путина говорит о том, что он слабый человек. Более того, мир должен еще больше изолировать государство-террорист РФ, ведь агрессор понимает только язык силы.

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За угрозами кремлевского диктатора кроется страх потерять свою жизнь. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российский диктатор Путин по-прежнему использует советскую риторику и угрожает всему цивилизованному миру ядерным оружием. Глава украинского государства уверен, что это говорит о слабости кремлевского преступника.

Зеленский также добавил, что мир должен еще больше изолировать РФ, ведь агрессор уже ведет себя, как загнанный зверь, но по-прежнему понимает только язык силы.

"Его постоянные призывы с этого советского забора, мол, ядерное оружие…Всё это заявления слабого человека. Загнанный зверь. Он боится потерять свою жизнь. Он должен боятся силу мира. Они понимает силу. Если мы говорит об изоляции Российской Федерации, круга этих людей, то нужно делать это мощно", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с кремлевским диктатором Владимиром Путиным не о чем говорить до тех пор, пока российская армия не покинет территорию Украины. При этом глава государства отметил, что Кремль ранее также избегал телефонных разговоров.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых Украина готова вести с РФ мирные переговоры насчет завершения войны. Каждый план, который будет рассматривать наше государство, должен основываться на двух ключевых пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный военный преступник РФ Владимир Путин после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест перестал выезжать за границу. Более того, диктатор не посетит даже саммит Шанхайской организации сотрудничества.

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