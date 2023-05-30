'Путин четко отдает себе отчет': Зеленский ответил, готов ли к диалогу с главой Кремля, и назвал следующую 'цель' РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с кремлевским диктатором Владимиром Путиным не о чем говорить до тех пор, пока российская армия не покинет территорию Украины. При этом глава государства отметил, что Кремль ранее также избегал телефонных разговоров.

Видео дня

По словам Зеленского, причина заключается в том, что Путину попросту нечего сказать, ведь правда за Украиной. Об этом президент рассказал в интервью изданию Chosun Ilbo.

Украинский президент объяснил, что диктатор Путин избегал телефонного разговора почти два года. Зеленский отметил, что главе Кремля не о чем будет сказать, ведь он поставил себе за цель уничтожение Украины как государства.

"Есть только одна причина – потому что нечего сказать. Правда за нами, и ему нечего сказать. Путин прекрасно понимает, что его настойчивость в захвате Украины силой бесспорна. Так о чем ты можешь со мной говорить? Путин хочет только вторгнуться в Украину с помощью войны и уничтожить украинскую государственность", – сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что следующей целью диктатора РФ является Беларусь. Зеленский отметил, что Путин пытается поглотить Беларусь.

"Следующая цель Путина – Беларусь. Он поглощает беларускую металлургию. Сегодняшний Путин явно не тот человек, которого мы видели раньше. Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины", – добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский добавил, что главная цель Путина заключается в "восстановлении" СССР. При этом дипломатические усилия не принесли РФ никакого результата, поэтому Кремль использует агрессию и угрозы по отношению к другим странам.

"Восстановление Советского Союза – это цель его жизни. Поскольку добиться этого дипломатическим путем невозможно, он испробовал все виды угроз и превращение энергии в оружие. В целом не удалось. Затем он решил стать откровенным агрессором путем вторжения в Украину. Они убивают и пытают бесчисленное количество мирных жителей и даже угрожают ядерной катастрофой, оккупируя атомные электростанции", – отметил президент Украины.

Напомним, в Офисе президента Украины отреагировали на очередной ультиматум России с требованиями отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО, оставить за РФ оккупированные территории и сделать русский язык государственным в Украине. У президента Зеленского назвали этот ультиматум очередным подтверждением юридической и фактической недееспособности Кремля и выдвинули встречные требования к государству-агрессору.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых Украина готова вести с РФ мирные переговоры насчет завершения войны. Каждый план, который будет рассматривать наше государство, должен основываться на двух ключевых пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский сказал, что ключевым условием прекращения войны должен быть безоговорочный вывод оккупационных войск РФ со всей территории Украины в ее международно признанных границах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!