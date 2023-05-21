'Колонизатор должен уйти!' Зеленский заявил, при каких условиях Украина никогда не пойдет на переговоры с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Группы семи" в Японии призвал партнеров поддержать украинскую формулу мира. Ключевым условием прекращения войны должен быть безоговорочный вывод оккупационных войск РФ со всей территории Украины в ее международно признанных границах.

Видео дня

Без выполнения этого условия никакие переговоры с агрессором невозможны. Об этом президент говорил с лидерами стран с мощнейшими экономиками, написал он в своем Telegram.

"Наш мир велик, но все мы в нем – вместе. И это наше общее дело – мир. Украина предложила формулу мира миру. Пока российские захватчики остаются на нашей земле, никто не сядет за стол переговоров с Россией. Колонизатор должен уйти. Но мировое сообщество имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом вынудить Россию восстановить мир", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул: украинская формула мира разработана в полном соответствии с уставом и резолюциями ООН. И любая страна мира может приобщиться к реализации всех или отдельных ее пунктов.

"Мы разработали формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Так, чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать. От Японии до арабских стран, от Европы до Латинской Америки – мы находим поддержку для формулы мира. И мы продолжаем эту работу", – отметил президент.

Напомним, накануне, 20 мая, Зеленский в Японии встретился с Сунаком, Мелони, Моди и другими мировыми лидерами. Кдючевыми темами переговоров были военная, политическая и гуманитарная поддержка Украины, обсуждалось также создание" коалиции истребителей".

Также сообщалось, что президент США Джо Байден на встрече с Зеленским объявил новый пакет военной помощи Украине. на общую сумму 375$ млн. рублей.