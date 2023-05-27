Вывод войск, выдача преступников и репарации: у Зеленского озвучили требования Украины к Кремлю после скандального заявления РФ

В Офисе президента Украины отреагировали на очередной ультиматум России с требованиями отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО, оставить за РФ оккупированные территории и сделать русский язык государственным в Украине. У президента Зеленского назвали этот ультиматум очередным подтверждением юридической и фактической недееспособности Кремля и выдвинули встречные требования к государству-агрессору.

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Так, Украина требует от РФ немедленного вывода своих войск со всей территории Украины, выдачи всех преступников, развязавших и ведущих агрессивную войну, денуклеаризации России и утверждения программы репараций за нанесенный ущерб. Полный перечень требований Украины к агрессору, который терпит военное поражение в развязанной им же войне, обнародовал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

Он отметил, что наглые ультиматумы РФ, терпящей поражение в войне против Украины, свидетельствуют о проблемах российского руководства с восприятием действительности.

"Требования России, переданные через МИД РФ, скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. Поэтому реалистичны лишь "условия Украины", – подчеркнул он.

По словам Подоляка, Украина могла бы рассмотреть вариант с началом мирных переговоров с государством-агрессором при условии выполнения последним ряда требований.

"Немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины. Окончательное признание распада СССР и полного суверенитета постсоветских стран. Экстрадиция военных преступников и организаторов войны. Закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории РФ . Сокращение наступательного вооружения (ракет) по организации контроля над ядерным арсеналом РФ. Законодательно закрепленная программа репарационных выплат, включая добровольный отказ в пользу Украины от российских активов, захваченных в других странах", – перечислил ориентировочный перечень условий Украины для вероятного начала переговоров с Россией Подоляк.

Напомним, 27 мая в РФ выдвинули новые "условия" Украины для "урегулирования конфликта". Мечты государства-агрессора озвучил замглавы министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

Так, в России, которая оказалась беспомощной против Украины на поле боя, мечтают, чтобы Киев прекратил сопротивление российской агрессии, а западные партнеры остановили военную помощь Украине.

Кроме того, в России потребовали, чтобы Украина отказалась от курса на вступление в ЕС и НАТО и законодательно закрепила "внеблоковый статус".

Более того, в Кремле грезят, чтобы Украина признала "новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение" и согласилась отдать России оккупированные агрессором украинские территории.

Вдобавок Россия требует признания русского языка в Украине государственным, а также оставить за РФ возможность влиять на украинцев через УПЦ МП.