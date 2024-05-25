Президент Украины Владимир Зеленский определил три ключевых темы, которые станут главными на Саммите мира в Швейцарии. Речь идет о ядерной энергетической безопасности, продовольственной безопасности и обмене "всех на всех", включая возвращение похищенных Россией украинских детей.

Об этом он заявил в интервью журналистам из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которое вышло в субботу, 25 мая. Всего же, по словам президента, Украину беспокоят 10 важных пунктов.

"Мы с вами должны четко понимать, чего мы хотим достичь от этого саммита. Это три пункта из десяти, которые мы выносим на этот саммит. Там 10 пунктов не потому, что нам нравится цифра 10. Были кризисы, и они есть у нас на территории потому, что Россия все это к нам принесла. И я считаю, что сначала фундамент к миру должна строить страна-жертва, извините.

По его словам, эти три пункта объединяют все страны. Президент также подчеркнул, что некоторые государства, пытающиеся балансировать между Россией и Украиной, считают, что определенные вопросы невозможно решить без участия России. Поэтому во избежание разногласий Киев выбрал лишь три пункта для первого саммита.

Первый пункт – ядерная энергетическая безопасность. По словам Зеленского, в настоящее время оккупированы шесть блоков, которые могут стать потенциальными Чернобылями.

"Украинский менеджмент и наши технары там работают, а руководят россияне. Дети украинцев сейчас в России, они заложники, и их просто не выпустят. И потому наши украинцы там, как рабы, на галерах пашут. Я не знаю, кто из них умер или нет, в какой-то момент контакт был, разрешалось давать телефон, какие-то сообщения [отправлять], чтобы знать, что человек жив, но этого ничего [сейчас] нет", – отметил президент.

Второй пункт – продовольственная безопасность. Зеленский отметил, что этот вопрос интересует все стороны. Украина имела зерновой коридор, успешно работавший благодаря договоренностям с ООН и Турцией, но Россия постоянно пыталась блокировать его.

"К сожалению, россияне поняли, что у нас выходит и блокировали: они выскочили из этой договоренности. Но договоренность у них была не с Украиной, а с ООН и Турцией, поэтому они так долго не решались выходить из зерновой сделки. Это меня еще раз" толкает к тому, что сначала должен быть договор с большим количеством партнеров, и потом несите это по-русски, жмите на них — нет проблем. интересы. В этом вся глобальная идея.

Третий пункт – обмен "всех на всех" и возвращение похищенных детей. Речь идет о тысячах детей, которыми не занимается ни один ООНовский институт.

Он добавил, что этот саммит должен быть не просто вводным, но и продуктивным, с конкретными результатами по трем пунктам.

По словам президента Украины, будут страны, ответственные за техническую обработку этих трех пунктов.

Президент также предупредил о попытках России сорвать саммит, влияя на лидеров других стран, и отметил важность поддержки международного сообщества.

"Мы понимаем, что они делают. Они просто развал, сам по себе "совок", который не способен убрать мусор в своем доме, а лезет в чужой дом. Это вопрос их желания постоянных разрушений, а не творений. Но как бы сложно ни было. нам было, мы проведем саммит", – резюмировал Зеленский.

Также на днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал о финишной подготовке к Саммиту мира, отметив, что в Швейцарии 15-16 июня соберутся делегации со всех континентов.