Зеленский: несколько десятков западных танков не решат проблему на фронте, но дадут мотивацию

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что если западные страны передадут украинской армии даже 50 танков Leopard или Abrams это не решит проблему на фронте. По его словам, у армии оккупантов тысячи танков.

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В интервью немецкому телеканалу ARD, опубликованном в Telegram-канале Офиса президента, Зеленский отметил, что такое смелое решение западных государств может дать украинским воинам мощную мотивацию.

Таким образом они докажут Вооруженным силам Украины, что с нами весь мир.

"Когда против нас российская армия, имеющая тысячу танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему. Но они делают очень важную вещь – мотивируют наших воинов бороться за их же ценности", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил за помощь, оказанную нашей стране после начала полномасштабного вторжения России, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Однако политик сказал, что украинской армии нужны танки, и если Германия не может нам их дать, то должна прямо об этом сказать.

"Я хочу услышать по-партнерски – у нас есть Leopard, чтобы обслуживать их, давайте сделаем так и так. А если нет свободы, не надо искать причины. Надо сказать – нет", – заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время правительство Германии озвучит окончательное решение о том, передавать ли Украине танки немецкого производства Leopard.

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