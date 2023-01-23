Германия вскоре озвучит решение о танках Leopard для Украины, – министр обороны

В ближайшее время правительство Германии озвучит окончательное решение о том, передавать ли Украине, которая борется с нападением России, танки немецкого производства Leopard. Киев уже давно просит эту тяжелую технику для наступления на армию оккупантов и отвоевывания своих городов.

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Как сказал министр обороны Германии Борис Писториус в воскресенье, 22 января, решение о танках будет озвучено "в ближайшее время". В то же время в ФРГ не хотят принимать решение поспешно, передает издание Sky News.

Глава оборонного ведомства добавил, что государство будет учитывать несколько факторов. В первую очередь они связаны с вопросами безопасности для народа Германии.

Ранее сообщалось, что Писториус заявил, что собирается посетить Украину в течении месяца. Это станет первым международным визитом чиновника на должности министра обороны.

Также министр ответил на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. По словам Писториуса, Берлин консультируется в этом вопросе со многими партнерами, в первую очередь диалог ведется с Америкой.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будущие решения о поставках оружия, в частности танков Leopard, будут приниматься в координации с союзниками, включая США. По его словам, так было ранее и будет в дальнейшем.

В то же время Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии сказала, что ее государство не будет препятствовать решению Кракову отправить танки Leopard 2 немецкого производства в Украину для борьбы с российскими оккупантами. Однако пока такой запрос Берлину от Польши не поступал.

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