Зеленский: нужно сделать все, чтобы российские террористы не достигли своих целей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать все, чтобы российские террористы не достигли своих целей. Сегодня на заседании Ставки обсуждались меры по защите энергетической инфраструктуры от возможных ударов России и безопасности наших граждан от последствий ее энергетического терроризма.

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Об этом глава государства рассказал во время вечернего видеообращения в четверг, 20 июня. Он отметил, что основная задача состоит в поддержке общин, содействии инициативам и предотвращении достижения российскими террористами их целей с целью сохранения жизни в Украине, в частности через энергетическое обеспечение.

Заседание Ставки включало в себя доклады от правительственных чиновников, руководителей энергетических компаний, военных и представителей сектора безопасности, по результатам чего были приняты конкретные решения.

Во-первых, правительство получило поручение немедленно разработать программу, способствующую установлению солнечной генерации и систем накопления энергии в Украине, сходную по легкости программе "5-7-9", с нулевой процентной ставкой для граждан.

Во-вторых, планируется строительство защитных сооружений для всей энергетической инфраструктуры с четкими сроками завершения работ.

В-третьих, на всех важных объектах страны и объектах критической инфраструктуры будут установлены альтернативные источники энергии, для чего необходим совместный труд правительства, региональных и местных властей, энергетических компаний и всех заинтересованных сторон.

"Должны работать вместе и так, чтобы Украина вошла в отопительный сезон подготовленной на уровне каждого общества и всего нашего государства", – подчеркнул президент.

Государство также продолжит работу над созданием новых децентрализованных энергетических мощностей и инфраструктуры.

Наконец необходимо активизировать строительство новых балансирующих и маневровых мощностей для энергетики, что является сложной задачей во время войны, но достижимым, как показали другие сложные проекты.

Доклады на Ставке и поручение также касались мер безопасности, в частности, защиты энергетических объектов от возможных российских атак и диверсий.

"По этому тоже есть четкая работа. Благодарен всем в Силах обороны, разведке и Силах безопасности, кто защищает нашу инфраструктуру и не дает оккупанту ослабить Украину", – сказал Зеленский.

Кроме того, он благодарит Румынию за передачу "петриотов" Украине.

"Это действительно сильный шаг. И как следствие будет больше безопасности во всем нашем регионе, для всех наших соседей. Для Молдовы, для стран Балтии, для Румынии тоже. Мы сейчас способны победить имперские амбиции России, и это вернет покой и уверенность всей нашей Европе. Мы работаем с командой по поставке еще нескольких "петриотов", – сказал глава государства.

Он также выразил благодарность Евросоюзу за подготовку нового санкционного пакета, направленного на поддержание давления на Россию в соответствии с международными нормами.

"Очень важно не устранять давление на Россию за эту войну и нарушение международного порядка, основанного на правилах. И, кроме того, мы имеем еще одно присоединение к Общему коммюнике первого Саммита мира в Швейцарии. Присоединилась Замбия, и таким образом увеличилось представительство Африки среди субъектов, действительно желающих восстановить полную действенность Устава ООН. Будут и новые присоединения к коммюнике. Спасибо нашей команде и всем, кто помогает! Спасибо каждому и каждому, кто с Украиной!" – резюмировал Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что в Украине уже начали готовиться к следующему отопительному сезону. Для этого Кабмин создал соответствующий штаб подготовки. Он должен координировать все работы по преодолению последствий российского энергетического террора, модернизации и адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам.

Как сообщал OBOZ.UA, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина за время, которое остается до следующего отопительного сезона, должно не только в срочном режиме ремонтировать разрушенные Россией энергетические объекты, но и повышать генерацию электроэнергии. Без этого будет сложно пройти зиму 2024-2025 годов.

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