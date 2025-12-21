Зеленский о российском терроре: агрессор должен понимать, что война всегда возвращается туда, откуда пришла

За последнюю неделю страна-агрессор Россия атаковала Украину около 1300 дронами, почти 1200 управляемыми авиабомбами и 9 ракетами различных типов. Агрессор должен понимать, что война всегда возвращается к источнику конфликта.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что на разных уровнях Украина продолжает противодействовать российской агрессии

"Должны усиливать обороноспособность нашего государства, чтобы дипломатия имела реальный шанс завершить кровопролитие", – отметил президент.

Зеленский подвел итоги недавних событий. За это время наше государство договорилось с Португалией о совместном производстве морских дронов. Также в ЕС приняли решение о предоставлении Евросоветом 90 млрд евро на 2026-2027 годы, значительные пакеты помощи предоставят также Норвегия и Япония.

Продолжаются переговоры представителей Украины и США о завершении российско-украинской войны. Вспомнил президент и о работе "дальнобойных санкций против России".

"Агрессор должен понимать, что война не приносит дивидендов, а всегда возвращается туда, откуда пришла", – подчеркнул Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, самые тяжелые вопросы возможных мирных переговоров не изменились и остаются ключевыми. Украина уже передала свои предложения Соединенным Штатам Америки и ожидает результатов их консультаций с Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении сменить руководителя Воздушного командования "Юг". Такое кадровое решение Верховный главнокомандующий принял на фоне усиления российских атак на Одесскую область.

